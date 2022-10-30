"Цепные псы" Путина "мочат" генералов: экс-полковник ФСБ рассказал о чистках в РФ

Владимир Путин устраивает чистки генералитета РФ руками Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова.
Президент РФ Владимир Путин решил устранять российских генералов руками своих "цепных псов" - Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина, рассказал экс-депутат Госдумы, бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков.
"Не думайте, что есть какие-то две самостоятельные фигуры, тем более политические, Пригожин и Кадыров. Это цепные псы Путина. Вот он укоротил поводок, они стали меньше лаять. Удлинил поводок - они куда нужно кинулись. Вот, собственно говоря, и вся их роль", - рассказал он в эфире канала FREEДОМ.
Российский оппозиционер считает, что Путин устраивает чистки генералитета РФ руками Пригожина и Кадырова.
"Либо Путин замочит генералов, либо генералы будут что-то делать с Путиным. Вот, Путин и решил замочить всех генералов, он спишет на них все ошибки в войне, все промахи, все недочеты", - добавил Гудков.
Разборки Лапина с Кадыровым
Как известно, ранее Рамзан Кадыров "набросился" на генерала Лапина из-за потери города Лиман на Донетчине, который смогли отбить у оккупантов украинские военные.
Потом "неприязнь" главы Чечни только обострялась. 28 октября в своем Telelgram-канале он обвинял Лапина в том, что тот допустил прорыв украинских военных возле Кременной на Луганщине. При этом Кадыров написал, что якобы уже несколько дней никак не может связаться с российским генералом.
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