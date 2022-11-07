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"У них свое видение хода войны": Жданов ответил, почему США так медленно дают Украине оружие

7 ноября 2022, 14:53

Соединенные Штаты хотят исчерпать военный потенциал РФ, а затем заставить ее проиграть в войне, сменить власть и отказаться от ядерного оружия.

ВСУ, Жданов
Жданов ответил, почему США так медленно дают Украине оружие/ 93 ОМБр, Главред

В США свой взгляд на ход войны России против Украины. Они надеются, что страна-агрессор РФ полностью исчерпает свой военный потенциал.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "УНИАН". Он объяснил, почему Соединенные Штаты так тянут с предоставлением Украине оружия для защиты от РФ.

"На мой взгляд, у США есть свое видение хода этой войны. Понимая наши возможности и возможности РФ, они делают так, чтобы Россия полностью исчерпала свой военный потенциал. Они пытаются сделать так, чтобы завтра никто не мог объявить еще одну волну мобилизации, собрать армию и двинуться на западные страны", – говорит Жданов.

В США рассчитывают, что когда в России закончится мобилизационный ресурс и более новая техника и они будут вынуждены снимать с хранения танки Т-34, тогда украинцы смогут нанести им полноое военное поражение, отмечает эксперт.

Также Жданов добавил, что после проигрыша в войне РФ будет вынуждена отказаться от ядерного оружия. На тот момент в стране-агрессоре будет уже другая власть, и она будет готова идти на компромиссы, в том числе и по вопросу лишения России ядерного арсенала.

Ранее политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчян пояснил, почему США до сих пор не предоставляют оружие по ленд-лизу. По его словам, ленд-лиз от США для Украины уже действует. Но это не классическая его форма, поэтому не стоит ожидать, что к нам двинутся сразу караваны всяческого оружия. Если бы это была классическая форма, как во время Второй мировой войны, то Украина погрязла бы в долгах. Но США не хотят допустить этого.

Напомним, в США и НАТО не исключают возможности проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако они назвали одно условие таких переговоров – сначала Украина должна отвоевать Херсон. Бой за этот областной центр имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

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