До весны будет подготовка: полковник рассказал, когда армия РФ может снова пойти в наступление

Полковник Роман Свитан рассказал, когда армия РФ может снова пойти в наступление/ УНИАН, скриншот YouTube

В ближайшее время российские захватчики не будут иметь возможности пойти в наступление против украинских военных. Однако они могут использовать зимний период для подготовки мобилизованных.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан, сообщает "24 канал". Он отмечает, что наступления на Украину с севера не будет по меньшей мере до весны.

Сейчас российским оккупантам нужно укреплять фронт на юге. Ведь если они дадут самую маленькую "слабинку" на юге Украины, то фронт там может "посыпаться".

"До весны они этим точно будут заниматься, ни на что другое россияне точно не отвернутся. Любое снятие войск или неподкрепление их на юге, оставит это направление фронта для россиян в небоеспособном состоянии. ВСУ непременно этим воспользуются", – объясняет Свитан.

Мобилизованные россияне сейчас не готовы выполнять боевые задачи. Командование может отправлять их на фронт лишь для того, чтобы ускорить ротацию. Но в случае подготовки стрелковых рот захватчикам понадобится только 2-3 месяца.

Также у оккупантов проблемы с военной техникой. Если количество личного состава они еще могут перекрыть мобилизованными, то потребности в технике им перекрывать нечем.

Военный эксперт отмечает, что у российских захватчиков сейчас огромные потери на войне против Украины. Но "перемолоть" весь мобилизационный ресурс РФ украинские военные могут только в том случае, если будут ликвидировать по 1000-1500 оккупантов в день.

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Напомним, по состоянию на это время самыми горячими точками на фронте являются Бахмут, Соледар, Авдеевка и Марьинка. Из-за конкуренции вокруг Путина и попыток Пригожина доказать эффективность его ЧВК "Вагнера" бои за эти города становятся еще более интенсивными, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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