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Когда и как закончится война в Украине: эксперты озвучили шесть сценариев

7 ноября 2022, 09:36

Российский диктатор Владимир Путин не остановится до победы. Западные аналитики рассматривают несколько возможных сценариев развития конфликта.

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Для того, чтобы война в Украине закончилась, требования хотя бы одной из сторон должны измениться / 93-я ОМБр Холодный Яр

Война в Украине продолжается уже больше восьми месяцев, и пока что рано говорить о ее завершении. Западные эксперты считают, что российский диктатор Владимир Путин не остановится до победы, и рассматривают несколько возможных сценариев развития конфликта - их опубликовало издание Insider.

Сценарий №1. Прекращение огня.

Если бои зайдут в тупик, Россия и Украина могут договориться о временном перемирии. Такой сценарий прошел между первой и второй чеченскими войнами. В частности, директор Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс считает, что при таком сценарии Путин будет надеяться на потерю интереса Украины со стороны союзников во время перемирия.

Сценарий № 2. Мирное соглашение.

Этот вариант развития событий возможен, если Путин получит нечто, что сможет считать победой, например, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Я думаю, что Владимир Путин сейчас слишком глубоко увяз. Он вложил слишком много политического и военного капитала прямо сейчас, чтобы вырваться из войны без особых успехов", — сказал Сет Джонс, директор Центра стратегических и международных исследований.

При этом более сложный вопрос заключается в том, от чего Украина готова отказаться. По словам эксперта, для любого лидера в Киеве было бы почти "политическим самоубийством" отдать какую-либо украинскую территорию.

Сценарий №3. Победа РФ.

Этот вариант развития событий маловероятен. Поскольку Украина продемонстрировала способность остановить продвижение россиян, для Путина победа может выглядеть, скорее всего, как мирное соглашение, которое отдаст ему больше территорий, чем до 24 февраля.

Сценарий №4. Победа Украины.

Вряд ли Путин полностью выведет войска из захваченных территорий, поэтому полное отступление РФ возможно, только если Путин умрет или он будет устранен.

"В России плохие вещи случаются с правителями, которые проигрывают войны", — сказал полковник морской пехоты США в отставке и старший советник CSIS Марк Канчиан.

Сценарий №5. Долговременная война.

Есть признаки того, что фронт будет заморожен зимой, а активные боевые действия возобновятся весной. Однако сколько война будет продолжаться после этого – неизвестно.

По словам Джонса, война России и Украины может продолжаться годами. Это могут быть боевые действия сил специального назначения на линиях соприкосновения, партизанские действия с территории Украины на территориях, контролируемых Россией, и дальние бомбардировки украинской территории с территории России или Беларуси.

Сценарий №6. Ядерная война и/или вмешательство НАТО.

Если российские силы столкнутся с полномасштабным военным разгромом, Путин может применить ядерное оружие на поле боя, но риски его применения вероятно перевесят любые преимущества.

"Существует много рисков, связанных с введением ядерного табу в политическом и дипломатическом плане. Что это будет означать для режима Владимира Путина? Я думаю, что США уже довольно убедительно заявили, что все ставки сняты, если Россия применит ядерное оружие", - сказал Джонс.

По словам эксперта, неясно, вмешается ли НАТО в этот сценарий. Между тем, пишет издание, один высокопоставленный чиновник ранее заявил, что российский ядерный удар может вызвать "физический ответ" со стороны самого НАТО.

Когда закончится война в Украине

Война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Это может произойти уже в следующем году. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Политтехнолог Михаил Шейтельман полагает, что Кремль уже ищет модели для выхода из войны против Украины. По его словам, Москва хочет провести тайны опрос относительно того, нужно ли России воевать с Украиной за Крым. Российские власти уже видят, что военный сценарий битвы за Крым становится реальностью.

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины и постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 гг. Курт Волкер считает, что война в Украине может закончиться в следующем году, и ее финалом должно стать безоговорочное поражение России. Однако даже после этого угроза РФ соседям не исчезнет. Поэтому единственный способ гарантировать безопасность в Европе – принять Украину, а также Грузию и Молдову в НАТО.

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