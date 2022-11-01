Война в Украине закончится в 2023-м, но угроза не исчезнет: Волкер объяснил, как гарантировать безопасность

Волкер объяснил, как гарантировать безопасность в Европе / УНИАН

Война в Украине может закончиться в следующем году, и ее финалом должно стать безоговорочное поражение России. Однако даже после этого угроза РФ соседям не исчезнет. Поэтому единственный способ гарантировать безопасность в Европе – принять Украину, а также Грузию и Молдову в НАТО.

Такое мнение озвучил бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины и постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 гг. Курт Волкер в интервью LRT.lt.

О переговорах Украины и России

Волкер не видит перспектив переговоров между Москвой и Киевом, поскольку кремлевский диктатор не настроен на мирное урегулирование войны.

"Я думаю, что Путин поставил перед собой ряд военных целей, которых он не в состоянии достичь, но все отчаяннее стремится это сделать. Он им предан и не отступит. Но единственный вариант, как может окончиться эта война, – это поражение России. У Путина нет средств для победы. Армия РФ проигрывает, и я думаю, что это также будет иметь последствия для него в самой стране. Он это знает, поэтому находится очень тяжелой ситуации, и на этом этапе нет никаких перспектив каких-либо переговоров", – объяснил дипломат.

О ракетном терроре РФ

По мнению Волкера, российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру говорят о слабости страны-агрессора. Она не только исчерпала ресурсы для наступательных действий, но и не может удержать захваченные территории.

"Это последние витки конфликта. Это займет немного времени, в этом году война не закончится. Но во-первых, то, что мы видим удары беспилотников и бомбардировки украинских городов, является признаком слабости России. Ее войска не имеют возможности продвигаться на поле боя, не могут захватить новые территории и даже не способны удержать ту, которая есть... У них нет собственного оружия, поэтому они едут в Иран, чтобы получить дроны, в Северную Корею – просить ракеты, едут в Беларусь и достают боеприпасы из складов", – сказал Волкер.

Он также подчеркнул, что мобилизационные меры в РФ не способны изменить ход войны в ее пользу.

О ядерном шантаже Кремля

Что касается возможности использования Россией ядерного оружия, то бывший дипломат считает такой сценарий маловероятным.

"Россияне знают, что это был бы конец их армии, если бы они это сделали", – сказал Волкер.

По его словам, сдерживающим фактором для России является высокая вероятность жесткого военного ответа на такую атаку со стороны западных союзников Украины.

Война в Украине и ситуация в России

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Владимир Путин не собирается заканчивать войну в Украине. Он попытается продлить военные операции и в 2023 году, чтобы удержать ранее оккупированные территории и создать условия для сворачивания западной поддержки Украины.

Политтехнолог Михаил Шейтельман полагает, что Кремль уже ищет модели для выхода из войны против Украины. По его словам, Москва хочет провести тайный опрос относительно того, нужно ли России воевать с Украиной за Крым. Российские власти уже видят, что военный сценарий битвы за Крым становится реальностью.

Российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что военная победа Украины и свержение российского диктатора Владимира Путина прямо взаимосвязаны. В частности, взятие Херсона, вторжение украинских войск в Крым может создать предпосылки для государственного переворота в РФ.

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