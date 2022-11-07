УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Утопят свои же войска: Жданов оценил риск подрыва Россией Каховской ГЭС

7 ноября 2022, 13:07

В случае подрыва Каховской ГЭС левый берег первым пойдет под воду. Падение уровня воды в Днепре осушит Северо-Крымский канал, что невыгодно оккупантам.

Олег Жданов, Каховская ГЭС
Олег Жданов оценил риск подрыва Россией Каховской ГЭС / Фото УНИАН, Википедия

Российские оккупанты никогда не подорвут Каховскую ГЭС, потому что таким образом уничтожат свои же войска. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, в случае подрыва Каховской ГЭС под воду пойдет левый берег в Херсонской области, где находится армия РФ.

"Никогда (не подорвут Каховскую ГЭС, - ред.). Это 100% шантаж", — сказал Жданов в интервью УНИАН.

Эксперт отметил, что сейчас с левого берега Днепра оккупанты принудительно отселяют гражданское население и оборудуют линию обороны, куда заводят свои войска, минируют берег и так далее.

"В случае подрыва ГЭС именно левый берег первым пойдет под воду. Выходит, они будут топить собственные войска? Во-вторых, падение уровня воды в Днепре, которое обеспечивает Каховская ГЭС, осушает Северо-Крымский канал", — сказал Жданов.

Вода в Крым может быть подана только с восстановлением самой дамбы. Так что, даже покидая Херсонскую область, в РФ будут надеяться, что они отстоят Крым, добавил эксперт.

Угроза подрыва Россией Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский 20 октября заявил, что Киев располагает информацией о планах страны-агрессора России по подрыву дамбы Каховской ГЭС. По словам главы государства, оккупанты готовят теракт, вследствие которого могут пострадать сотни тысяч человек. Если захватчики на это пойдут, в зоне затопления рискуют оказаться 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что Россия, вероятно, попытается устроить подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции. Цель оккупантов – прикрыть свое отступление с Херсонской области и создать в регионе буферную зону.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия заминировала Каховскую ГЭС еще в апреле.

Если произойдет ее подрыв оккупантами, случится экологическая катастрофа. Может затопить левобережье Херсонщины. По мнению Буданова, россияне вряд ли пойдут на такой шаг.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что на данный момент нет оснований полагать, что российские оккупанты взорвут Каховскую гидроэлектростанцию. На станции пока нет достаточного количества взрывчатки.

Другие новости:

новости России война в Украине Олег Жданов война России и Украины Каховская ГЭС
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:12

"Ракетный щит": в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide

13:07

Утопят свои же войска: Жданов оценил риск подрыва Россией Каховской ГЭС

13:00

Гороскоп на завтра 8 ноября 2022: Ракам – хорошие новости, Девам – сплетни, Стрельцам – удачаВидео

12:57

Уничтожение бригады морпехов РФ под Угледаром: в ВСУ раскрыли детали разгромаВидео

12:37

"Почистили нашу эстраду": Лолита назвала себя последней российской певицей

Реклама
12:29

"Великая Россия" оказалась фейком, ее ждет крах — ЕрмакВидео

12:10

Снова не обошлось без дьявола: Медведев назвал новую причину войны РФ против УкраиныВидео

12:00

Какая вы личность: тест по картинке раскроет тайны характера

11:44

Искандеры на исходе: РФ планирует бить по Украине мощными иранскими ракетамиВидео

11:40

Украинский Национальный отбор на Евровидение-2023: названы имена трех судейВидео

11:36

Тепло и уют: осенние ароматы для женщин новости компании

11:33

Всеобщая мобилизация в Украине: СМИ узнали, закончится ли она в 2022 годуВидео

11:24

Вместо земли - туалетная бумага: как вырастить зелень на подоконнике

10:50

ВСУ разгромили батальон Ахмат в Лисичанске: десятки кадыровцев уничтоженыВидео

10:34

"Ракеты дальностью до 1000 км": Пионтковский рассказал, какое оружие Украина получит от СШАВидео

10:28

"Котел" под Угледаром: в РФ ответили взбунтовавшимся российским морпехамВидео

10:15

Топ-пропагандист из РФ заявил, что ему ампутировали ногу, но вырастят новую

09:36

Когда и как закончится война в Украине: эксперты озвучили шесть сценариев

09:19

Хотел дойти до Киева: в ночном клубе Костромы сгорел оккупант, воевавший против Украины с 2015 годаВидео

08:49

Зачем Медведев корчит из себя сумасшедшегомнение

Реклама
08:44

В ночном клубе в Костроме заживо сгорела вдова оккупанта: она недавно похоронила мужа

08:39

Погибли сотни оккупантов за 4 дня: морпехи РФ забили тревогу после огромных потерь на фронтеВидео

07:58

Главный советник Байдена вел конфиденциальные разговоры с помощниками Путина — The Washington Post

07:21

В Херсоне оккупанты украли детский паровозикВидео

07:05

Как избавиться от разводов на кожаной обуви: поможет простое "кухонное средство"

06:43

В оккупированном Донецке прогремели взрывы: есть прилеты по центру города, вспыхнул мощный пожар

06:21

Об опасности наземных действий из Беларусимнение

05:15

Врежет мороз до - 15° и завалит снегом: украинцы узнали сроки атаки холодаВидео

04:35

"РФ действует, как беспредельщик": эксперт заявил о возможных провокациях России в зерновой сделке

03:20

Роскошный холодец на Новый год: быстрый рецепт вкуснейшей закуски, как в лучших ресторанахВидео

02:45

"Будут быстрые победы": астролог рассказала, когда армия РФ начнет отступатьВидео

02:10

Неделя будет адской: в Украину придут холодные ливни и налетит аномальная погодаВидео

01:29

Ушла в отрыв: бывшая жена Виталия Кличко поиграла голыми плечиками в пикантной фотосессииВидео

00:51

Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноябряВидео

06 ноября, воскресенье
23:57

"Россияне – великий народ": Папа Римский разразился скандальным заявлением в поддержку РФВидео

23:41

Скандальная Наташа Королева пристыдила постаревшую Долину и влипла в скандалВидео

23:28

РФ пытается захватить 4 города на востоке Украины: Жданов назвал самые горячие точки на фронтеВидео

23:13

Россия спохватилась и срочно меняет тактику войны: у Зеленского назвали три новых пунктаВидео

22:56

ВСУ форсировали Оскол и выбили оккупантов из ряда населенных пунктов – разведкаВидео

22:53

Отвели в сторону и застрелили: на Херсонщине оккупанты убили мирного жителя из-за фото в телефонеФотоВидео

Реклама
22:38

Отключение света экстренно вводят в 7 областях и Киеве: график на 7 ноябряВидео

22:30

"Блэкаут" вне графиков: в Киеве и семи областях планируются массовые отключенияВидео

22:04

"У соседа свет есть, у меня нет": в ДТЭК объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричествоВидео

21:50

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: Зеленский назвал вероятные целиВидео

21:42

Предлагал россиянкам "плодиться и размножаться": в Украине ликвидировали скандального священника РПЦВидео

21:26

Голос країни-12 - 10 выпуск: итоги первой части Вокальных нокаутовВидео

21:24

Угроза захвата Днепра: военный эксперт оценил вероятность нового удара РФВидео

20:54

В США выяснили, когда Россия получила дроны от Ирана для убийства украинцевВидео

20:37

Оккупанты в "огневом мешке": под Угледаром ВСУ "перемололи" 300 морпехов РФВидео

20:35

В Киеве сложилась тяжелая ситуация со светом: что происходитВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять