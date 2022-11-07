Утопят свои же войска: Жданов оценил риск подрыва Россией Каховской ГЭС

Олег Жданов оценил риск подрыва Россией Каховской ГЭС / Фото УНИАН, Википедия

Российские оккупанты никогда не подорвут Каховскую ГЭС, потому что таким образом уничтожат свои же войска. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, в случае подрыва Каховской ГЭС под воду пойдет левый берег в Херсонской области, где находится армия РФ.

"Никогда (не подорвут Каховскую ГЭС, - ред.). Это 100% шантаж", — сказал Жданов в интервью УНИАН.

Эксперт отметил, что сейчас с левого берега Днепра оккупанты принудительно отселяют гражданское население и оборудуют линию обороны, куда заводят свои войска, минируют берег и так далее.

"В случае подрыва ГЭС именно левый берег первым пойдет под воду. Выходит, они будут топить собственные войска? Во-вторых, падение уровня воды в Днепре, которое обеспечивает Каховская ГЭС, осушает Северо-Крымский канал", — сказал Жданов.

Вода в Крым может быть подана только с восстановлением самой дамбы. Так что, даже покидая Херсонскую область, в РФ будут надеяться, что они отстоят Крым, добавил эксперт.

Угроза подрыва Россией Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский 20 октября заявил, что Киев располагает информацией о планах страны-агрессора России по подрыву дамбы Каховской ГЭС. По словам главы государства, оккупанты готовят теракт, вследствие которого могут пострадать сотни тысяч человек. Если захватчики на это пойдут, в зоне затопления рискуют оказаться 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что Россия, вероятно, попытается устроить подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции. Цель оккупантов – прикрыть свое отступление с Херсонской области и создать в регионе буферную зону.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия заминировала Каховскую ГЭС еще в апреле.

Если произойдет ее подрыв оккупантами, случится экологическая катастрофа. Может затопить левобережье Херсонщины. По мнению Буданова, россияне вряд ли пойдут на такой шаг.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что на данный момент нет оснований полагать, что российские оккупанты взорвут Каховскую гидроэлектростанцию. На станции пока нет достаточного количества взрывчатки.

Другие новости: