Россия не заминировала Каховскую ГЭС до такой степени, чтобы совершить подрыв – ГУР

Россия заминировала Каховскую ГЭС, но пока нет сигналов, что оккупанты готовятся к ее взрыву - ГУР / Коллаж Википедия, Reuters

От страны-агрессора РФ, которая не уважает международные правовые нормы и пренебрежительно относится к гуманитарным принципам, можно ожидать различных провокаций. Однако на данный момент нет оснований полагать, что российские оккупанты взорвут Каховскую гидроэлектростанцию. На станции пока нет достаточного количества взрывчатки. Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Россия является неадекватным государством, где заседает такое же руководство. Поэтому со стороны Кремля в адрес Украины могут быть провокации.

"Потенциально, поскольку мы имеем дело с неадекватным государством, неадекватным правительством, есть какие-то угрозы. То есть, это государство, которое пренебрегает гуманитарными принципами, международным правом, поэтому возможны разные провокации", - сказал Юсов.

По его словам, на данный момент нет оснований считать, что Россия пойдет на реализацию сценария подрыва Каховской гидроэлектростанции. Оккупанты не заминировали ГЭС настолько, чтобы можно было осуществить взрыв.

"Что касается Каховской ГЭС, сегодня не проведены необходимые работы, не заминированы ГЭС и дамба настолько, чтобы можно было совершить подрыв", - подчеркнул Андрей Юсов.

Угроза подрыва Россией Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский 20 октября заявил, что Киев располагает информацией о планах страны-агрессора России по подрыву дамбы Каховской ГЭС. По словам главы государства, оккупанты готовят теракт, вследствие которого могут пострадать сотни тысяч человек. Если захватчики на это пойдут, в зоне затопления рискуют оказаться 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что Россия, вероятно, попытается устроить подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции. Цель оккупантов – прикрыть свое отступление с Херсонской области и создать в регионе буферную зону. По оценкам специалистов ISW, российских захватчиков не интересует вопрос того, что оккупированный Крым может остаться без воды, так как АР уже была без доступа к каналу с Днепра.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия заминировала Каховскую ГЭС еще в апреле.

Если произойдет ее подрыв оккупантами, случится экологическая катастрофа. Может затопить левобережье Херсонщины. По мнению Буданова, россияне вряд ли пойдут на такой шаг.

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