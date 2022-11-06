РФ пытается захватить 4 города на востоке Украины: Жданов назвал самые горячие точки на фронте

РФ пытается захватить 4 города на востоке Украины/ Минобороны РФ, Главред

По состоянию на это время самыми горячими точками на фронте являются Бахмут, Соледар, Авдеевка и Марьинка. Из-за конкуренции вокруг Путина и попыток Пригожина доказать эффективность его ЧВК "Вагнера" бои за эти города становятся еще более интенсивными.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телеканала Freeдом. Он отметил, что названные города являются ключевыми для оккупантов.

Эксперт подчеркнул, что на тех направлениях для украинских военных сошлось несколько плохих факторов.

"Первый – это политическая воля Путина захватить Донецкую область. Второй – личные амбиции Пригожина, который хочет доказать, что он лучше, чем генштаб РФ. Это касается и перераспределения сфер влияния вокруг Путина. И Пригожин хочет показать, что частная военная компания под его руководством воюет гораздо эффективнее, чем Вооруженные силы РФ под командованием генерального штаба РФ", – говорит Жданов.

Поэтому эти точки будут и дальше самыми горячими на фронте, отмечает эксперт. Он напомнил слова главнокомандующего ВСУ генерала Виталия Залужного, который рассказывал, что на тех направлениях происходит до 80 атак за сутки.

"Насколько я знаю, есть проблемы даже с перезарядкой патронов. Наши войска не успевают перезаряжать, настолько интенсивными являются атаки", – отмечает Жданов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о том, что Россия концентрирует свои силы для возможного повторения массированных ударов по инфраструктуре. Он отметил, что в эти сутки оккупанты снова применяли иранские ударные дроны.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что государство-террорист РФ изменила тактику войны против Украины. Россия начала акцентировать внимание на трех новых пунктах: перевела свою экономику на военные рельсы; ведет геноцидный тип войны; вбрасывает нарративы о тактическом ядерном оружии, "грязной бомбе" или взрыве на ЗАЭС.

Читайте также: