Россия спохватилась и срочно меняет тактику войны: у Зеленского назвали три новых пункта

Подоляк / УНИАН, Офис президента

Россия изменила тактику войны против Украины. Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, государство-террорист начало акцентировать внимание на трех новых пунктах.

В эфире телеканала FreeDOM Подоляк отметил, что РФ после провала блицкрига начала строить свою тактику вокруг трех пунктов:

перевела свою экономику на военные рельсы,

ведет геноцидный тип войны,

вбрасывает нарративы о тактическом ядерном оружии, "грязной бомбе" или взрыве на ЗАЭС.

"Все это говорит о поиске властями РФ возможности приостановить наступление ВСУ, а также создать давление на общественное мнение в других странах и измочить общественное мнение в самой Украине", - подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Война в Украине

Военный эксперт Олег Жданов считает, что после освобождения Херсона ВСУ могут перебросить свои войска на Запорожское направление, Донбасс и Крым. Все будет зависеть от того, какую в итоге тактику выберет украинский Генштаб.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что Россия поставила задачу своей оккупационной армии захватить Донбасс.

По его словам, захватчики атакую позиции украинской армии в районе Бахмута и Авдеевки. Армия Украины держит оборону и наносит ответные удары по врагу.

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