Россия спохватилась и срочно меняет тактику войны: у Зеленского назвали три новых пункта

По словам Подоляка, РФ после провала блицкрига начала строить свою тактику на войне.
Россия изменила тактику войны против Украины. Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, государство-террорист начало акцентировать внимание на трех новых пунктах.
В эфире телеканала FreeDOM Подоляк отметил, что РФ после провала блицкрига начала строить свою тактику вокруг трех пунктов:
- перевела свою экономику на военные рельсы,
- ведет геноцидный тип войны,
- вбрасывает нарративы о тактическом ядерном оружии, "грязной бомбе" или взрыве на ЗАЭС.
"Все это говорит о поиске властями РФ возможности приостановить наступление ВСУ, а также создать давление на общественное мнение в других странах и измочить общественное мнение в самой Украине", - подчеркнул советник руководителя Офиса президента.
Война в Украине
Военный эксперт Олег Жданов считает, что после освобождения Херсона ВСУ могут перебросить свои войска на Запорожское направление, Донбасс и Крым. Все будет зависеть от того, какую в итоге тактику выберет украинский Генштаб.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что Россия поставила задачу своей оккупационной армии захватить Донбасс.
По его словам, захватчики атакую позиции украинской армии в районе Бахмута и Авдеевки. Армия Украины держит оборону и наносит ответные удары по врагу.
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