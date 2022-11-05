Данилов разнес бредни Симоньян: Россия погрузится в мрак, хаос и настоящую гражданскую войну

Россия сожмется "до природного состояния в пределах Московии" - Данилов / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил главе российского пропагандистского холдинга RT Маргарите Симоньян, которая ранее сказала, что, дескать, когда-нибудь между двумя государствами, дескать, "наладится мир". По его словам, Россию ждет реальная, а не придуманная Симоньян гражданская война, которая приведет к хаосу и распаду государства.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что реальные события, по его мнению, будут отличаться от выдумок пропагандистки Симоньян, которая считает, что когда-нибудь российские "мужчины снова будут сворачивать шеи, заглядывая на чернобровых Оксан" в Киеве.

Как полагает Данилов, Украина одержит победу в войне с Россией, в то время как российское государство начнет "разлетаться кровавыми кусками".

"Наши очаровательные Оксаны будут плевать на собачьи могилы ваших мужчин, которые будут лежать со свернутыми шеями или без них", - написал чиновник.

Также Алексей Данилов считает, что после того как РФ проиграет войну, она погрузится в "в мрак, хаос и настоящую, не придуманную Симоньян гражданскую войну". В итоге Россия сожмется "до природного состояния в пределах Московии".

Война России против Украины

Эксперт Института изучения войны Екатерина Степаненко ранее заявила, что ВСУ, вероятно, освободят правобережье Херсонской области до конца 2022 года. Согласно оценкам, оккупанты РФ покидают эту часть региона. С Херсоном сложнее – пока непонятны планы захватчиков.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что после освобождения Херсона ВСУ могут перебросить свои войска на Запорожское направление, Донбасс и Крым. Все будет зависеть от того, какую в итоге тактику выберет украинский Генштаб.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что Россия поставила задачу своей оккупационной армии захватить Донбасс.

По его словам, захватчики атакую позиции украинской армии в районе Бахмута и Авдеевки. Армия Украины держит оборону и наносит ответные удары по врагу.

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