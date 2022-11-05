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ВСУ освободят правобережье Херсонщины до конца года, по Херсону есть вопросы – ISW

5 ноября 2022, 10:34

Армии Украины важно занять буферную зону от 15 до 25 км на левом берегу Днепра, чтобы оккупационные войска РФ не смогли обстреливать Херсон.

ВСУ, войска РФ
Оккупанты РФ будут либо бежать из Херсона, либо воевать с ВСУ за город - ISW / Коллаж иллюстративное фото 93 ОМБр Холодный Яр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины, вероятно, до конца 2022 года смогут освободить правобережье Херсонской области. По Херсону делать прогнозы сложно, поскольку пока непонятно, как будут действовать российские оккупанты – бежать из города, либо за него воевать. Для ВСУ важно занять буферную зону от 15 до 25 километров на левом берегу Днепра, чтобы войска РФ не смогли обстреливать областной центр. Об этом заявила аналитик американского Института изучения войны Екатерина Степаненко.

В интервью РБК-Украина она рассказала о том, что в ISW ожидают деоккупации правобережья Херсонской области до конца текущего года. Российские оккупанты, похоже, покидают эту часть региона.

"Мы считаем, что украинские силы смогут получить контроль над правобережьем Херсонской области до конца 2022 года. Мы видели сообщения украинского ГУР, мы видели сообщения об уходе российских сил с правобережья Херсонской области, заявления россиян о своего рода эвакуации оттуда", - сказала аналитик.

По ее словам, по деоккупации Херсона прогнозировать что-либо сложно. Пока непонятно, как будут действовать россияне – отступать или воевать за город.

"Ситуация в самом Херсоне менее понятная, потому что россияне, возможно, создают условия для обороны города, одновременно готовя резервные позиции на случай, если им придется отступить из Херсона. То есть, неясно, собираются ли они воевать за Херсон или увидят, что они не способны воевать и тогда отступят", - объяснила ситуацию Степаненко.

ВСУ нужна буферная зона на левом берегу Днепра

Как полагает эксперт, силам обороны Украины важно получить контроль над участком от 15 до 25 километров на левом берегу Днепра. Нужно создать буферную зону, чтобы не позволить российской армии обстреливать Херсон.

"Мы видели по Харькову: когда российские войска были вблизи города, было гораздо больше артобстрелов. Подобная ситуация может сложиться, когда украинские силы возьмут Херсон", - подчеркнула Екатерина Степаненко.

Ситуация в Херсоне

В Сети 3 ноября появились фотографии со здания Херсонской областной государственной администрации, которая находится в оккупированном Херсоне. Там неожиданно пропал государственный флаг страны-оккупанта России.

В Оперативном командовании Юг заявили, что войска России к наступлению армии Украины на захваченный Херсон и планирют провокации. По словам представителя ОК Натальи Гуменюк, снятие флага может свидетельствовать именно об этом. Захватчики РФ могут создавать видимость своего выхода.

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан 4 ноября заявил, что Вашингтон будет содействовать Украине в вопросе освобождения Херсона. По его словам, Штаты должны обеспечить ВСУ всем необходимым для проведения военной операции.

Смотрите видео ТСН - полковник ВСУ Свитан рассказал, когда армия Украины войдет в Херсон

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