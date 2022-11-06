Отвели в сторону и застрелили: на Херсонщине оккупанты убили мирного жителя из-за фото в телефоне

На Херсонщине оккупанты убили мирного жителя из-за фото в телефоне/ Reuters, скрин

В Ивановке Херсонской области во время оккупации села россиянами захватчики застрелили мирного жителя за фото в телефоне. Он сфотографировал их технику, а они увидели снимок, когда проверяли мобильный телефон.

Мужчину после этого просто отвели в сторону и застрелили. Об этом рассказал местный житель. Видеоролик с комментарием опубликовал в Telegram глава Херсонской области Ярослав Янушевич.

"Он ехал мопедом и снимал их. А потом они проверяли документы и телефон и нашли у него тот снимок. Его забрали и застрелили. Потом его тело нашли в соседнем селе в яме", – рассказал местный житель Виталий.

Еще двух мужчин оккупанты похитили. Их судьба до сих пор неизвестна. Однако захватчики сами хвастались, якобы одного из них уже застрелили.

"Про одного, то сами оккупанты ходили и хвастались, что они его застрелили. А про второго, про кума, до сих пор ничего не слышно. Он жил на краю села. А у них где-то там с краю села "Грады" стояли, они оттуда стреляли. Этот человек корову выгонял где-то туда. Они (российские оккупанты – ред.) раз сказали, чтобы он в ту сторону не ходил, второй, а потом забрали, и так по сей день его и нет", – говорит местный житель.

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Оккупанты готовятся оборонять Херсон

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются создать иллюзию отступления с Херсонщины. Таким образом враг хочет спровоцировать ВСУ на преждевременную атаку и заманить украинские части в уличные бои. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины приближаются к Херсону, а потому заставляют оккупантов строить укрепления. Судя по спутниковым фотографиям, захватчики усиливают оборону на правом берегу Днепра.

Напомним, оккупанты России сбежали из здания Херсонской областной государственной администрации, которая находится в захваченном ими Херсоне. Помещение осталось пустым. Они украли все ценные вещи и оставили только пустой шкаф, коробки и много мусора.

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