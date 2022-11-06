'Блэкаут' вне графиков: в Киеве и семи областях планируются массовые отключения

В Украине планируются экстренные отключения / УНИАН

Графики отключений электроэнергии в Киеве в понедельник, 7 ноября, могут не выполняться, заявил генеральный директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко.

В энергосети дефицит на 32% выше, чем заложено в графики, сообщил он в Facebook.

"Это очень много, и это форс мажор. Поэтому придется прибегать к экстренным отключениям. Это означает, что графики в таком случае не работают", - предупредил он.

Коваленко заявил, что отключения могут начаться уже с утра в понедельник, 7 ноября.

В свою очередь в компании Укрэнерго опубликовали детали отключений электричества 7 ноября.

Будут, как обычно, плановые и экстренные отключения в наиболее пострадавших от ударов по энергетике регионах.

Отключения электропитания планируется в:

Киеве и области;

Черниговской области;

Черкасской области;

Житомирской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области.

Добавим, что в киевской мэрии подтверждают, что 7 ноября прямо с утра могут начаться экстренные отключения электроэнергии.

Отключения абонентов в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа – аварийные и стабилизационные. Аварийные применяются, если из-за обстрелов российскими оккупантами оказались повреждены или уничтожены объекты энергетической инфраструктуры. Такие отключения могут продолжаться часами напролет.

Стабилизационные используют, когда нужно срочно сбалансировать нюансы работы энергосетей. Такие команды могут давать только сотрудники НЭК "Укрэнерго". Они отслеживают, когда объем генерации электроэнергии становится меньше объема потребления.

При этом резидент Украины Владимир Зеленский призвал к справедливым отключениям. Он обратился к энергокомпаниям и призвал их проводить стабилизационные отключения электроэнергии предсказуемо и справедливо. По его словам, это неправильно, если кто-то без света по 10 часов, а через дорогу всё подключено вместе с уличным освещением.

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