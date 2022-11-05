Оккупанты готовят ловушку для ВСУ на Херсонщине: Гуменюк рассказала, что задумали россияне

Россияне пытаются создать эффект, будто их "нет", для того, чтобы заманить ВСУ в определенные населенные пункты.
Российские оккупанты пытаются создать иллюзию отступления с Херсонщины. Таким образом враг хочет спровоцировать ВСУ на преждевременную атаку и заманить украинские части в уличные бои.
Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Россияне пытаются убедить в том, что они "уходят". При том, что мы видим объективные данные - они остаются. Есть подразделения обороны, которые там окопались достаточно мощно, оставлено определенное количество техники, обустроены огневые позиции. И, в частности, те позиции, которые обустраиваются на левом берегу, то они будут использованы для огневой поддержки на правом", - пояснила она.
Гуменюк отметила, что оккупанты пытаются создать эффект, якобы их "нет", для того, чтобы заманить наши Силы обороны в определенные населенные пункты.
По ее словам, украинским защитникам хорошо известно о коварных планах оккупантов и согласно полученной информации армия Украины выстраивает свой стратегический план.
"Населенный пункт - это всегда сложные уличные бои. Мы знаем и предвидим развитие событий, которые россияне пытаются нам навязать и составляем свой стратегический план", - сказала Гуменюк.
Также она добавила, что украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию на юге страны. ВСУ зачищают территорию от врага дистанционным огнем, чтобы в дальнейшем сместить линию фронта.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области
Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины достигли серьезного продвижения на Херсонщине. Украинские военные сокрушают малоукомплектованные войска РФ на севере региона. Российские захватчики отступают с ранее взятых позиций.
Как отметил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, Россия проводит эвакуацию штабного руководства своих военных из Херсона и правобережной части Херсонской области. Они бегут на левый берег и там пытаются прятаться. На правобережной стороне захватчики уже не могут размещать свои штабы, поскольку против них эффективно работают ВСУ и партизаны.
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, глава Кремля Владимир Путин надеется на то, что его армия пытаться сохранить репутацию своего президента и сразится с ВСУ. Однако российские военные занимаются мародерством и вывозят награбленное в ожидании побега.
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