УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ "откобзонили" почти два десятка оккупантов на Херсонщине

4 ноября 2022, 21:15

Украинские защитники ударили по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области.

ВСУ 'откобзонили' почти два десятка оккупантов на Херсонщине
ВСУ ловко уничтожают оккупантов / 10-я горно-штурмовая бригада

Украинские защитники продолжают наносить сокрушительные удары по скоплениям российских войск Так, в результате огневого поражения по админзданию в Голой Пристани Херсонской области было уничтожено 18 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Оккупанты продолжают умирать в Украине. Подтверждена информация о потерях противника в результате огневого поражения по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области. По имеющейся информации, 18 российских захватчиков уничтожены и 2 – ранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, 2 ноября в районе города Энергодар Запорожской области был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения различной степени тяжести.

Также 3 ноября в городе Мелитополь было нанесено огневое поражение по пункту управления оккупантов, размещенному в здании промышленной зоны. Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники различного типа, которые враг размещал в ангарах.

Вместе с тем, по имеющейся информации, в населенном пункте Каменка Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру.

"Отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава вражеских подразделений, находящихся в Запорожской области. Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного обеспечения, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

Вас может заинтересовать:

война в Украине ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:15

ВСУ "откобзонили" почти два десятка оккупантов на Херсонщине

20:46

Советник Байдена неожиданно прибыл в Киев: Салливан обсудил с Зеленским потребности армииВидео

19:48

Её убили из-за одной фразы об Украине: в Скадовске оккупанты публично казнили медсестру - СМИВидео

19:27

"Будут серьезные последствия": страны G7 призвали Путина прекратить ядерную риторикуВидео

19:20

Что будет после смерти Путинамнение

Реклама
19:00

Перестанут работать: почему деньги категорически нельзя хранить в спальне

18:27

Ядерный удар или авария на атомной станции: астролог предупредила об опасности 8 ноябряВидео

18:20

Она уже близко: на Землю совсем скоро обрушится магнитная буряВидео

18:16

"Мы сшибаем все самолеты": эксперт пояснил, почему Херсон не станет вторым МариуполемВидео

18:12

Favbet Foundation передал ВСУ еще два автомобиля для фронта

17:50

Танки с БТР, бронекатера и дроны: Пентагон объявил о новых поставках для ВСУВидео

17:42

Почему без отключения света в Киеве и области не обойтись: объяснение экс-министра энергетикиВидео

17:27

Сам захотел убивать украинцев: ВСУ ликвидировали фаната московского ЦСКАВидео

17:26

Бунт из-за мобилизации: в Приморье готовят массовые акции неповиновенияВидео

17:12

Путин ляпал о нападении на Украину и вдруг назвал свой режим в России неонацистскимВидео

17:08

Пытали и казнили сотнями: западные эксперты назвали имена бучанских палачейВидео

17:05

Усидеть на двух стульях: Земфира на концерте поддержала украинцев, но призналась России в любвиВидео

16:59

РФ прячет ракеты на Курской АЭС, там могут быть и иранские дроны - ГУРВидео

16:51

Груз 200 для Белгородской области: ВСУ уничтожили подполковника РФ - комбата оккупантовВидео

16:39

Мобильным операторам свет не отключают: в Yasno объяснили, почему у украинцев исчезает связь без светаВидео

Реклама
16:10

Путин собрался "вывезти" жителей Херсона и наловил в РФ воевать с Украиной 318 тыс. человекВидео

15:59

"Путин – изгой и аутсайдер": в ОП назвали "будущего лидера" РоссииВидео

15:57

Украина получит хорошие новости: Резников анонсировал новый пакет военной помощи от СШАВидео

15:52

Путин решил раздавать украденное в Украине зерно африканцам - Эрдоган

15:34

Разрезается перочинным ножом: в РФ мобилизованным выдали "пластмассовые" каскиВидео

15:28

В России умерла 41-летняя эстрадная певица

15:28

"Идут по трупам своих": российские оккупанты пытаются прорвать оборону в Луганской области - ГайдайВидео

15:24

"Украинцы будут кормить черешней": Симоньян выдала отборный бред насчет путинской "денацификации"

15:09

Дешевле и качественнее, чем в магазине: как сделать свечи своими руками в домашних условиях

14:59

Жителям Киевщины отключают воду: в ОВА предупредили о перебояхВидео

14:50

Россияне потенциально готовы к "акту доброй воли" в Херсоне - РезниковВидео

14:49

"Тысячу двести раз говорил, планов нет": Лукашенко в истерике отрицает сценарий атаки на УкраинуВидео

14:43

Мог няньчить внуков, но поехал убивать украинцев: ВСУ ликвидировали 59-летнего деда-оккупантаВидео

14:31

"Пойдет на безумные поступки": полковник ФСБ оценил вероятность ликвидации ПутинаВидео

14:30

ВСУ освободят Херсон и подойдут вплотную к Крыму – астролог предсказал события на фронте в ноябреВидео

14:25

"Диалог с Россией возможен": Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ

14:22

Россияне могут подорвать Каховскую ГЭС, если ВСУ пойдут в наступление на Крым - Свитан

14:01

Тест по рунам расскажет о том, чего сейчас вам не хватает для счастья

13:48

В Киеве отменили экстренные отключения светаВидео

13:45

Шольц – Си Цзиньпину: война России против Украины создает много проблем для мирового порядкаВидео

Реклама
13:35

Два часа мощных взрывов: на Херсонщине уничтожили места расположений оккупантов РФВидео

13:21

Их бесят почти все: имена женщин со сложным характером, ненавидящих мужчинВидео

13:10

Грудь едва не разорвала платье: молодая жена Цекало показала сумасшедшее декольте

13:00

Гороскоп на завтра 5 ноября 2022: Девам – тайны, Весам – испытания судьбы, Стрельцам – успех в деньгахВидео

12:42

Конфликт между КНДР и Южной Кореей обостряется: в воздух подняли десятки военных самолетов

12:31

Обогреватели доставать рано: синоптик рассказала о погоде до конца осениВидео

12:30

"Котел в чистом виде": эксперт объяснил причину снятия флага с Херсонской ОГАВидео

12:20

Можно ли добавлять сахар в кофе: вы удивитесь, когда узнаете ответВидео

12:15

Войскам РФ поставили задачу захватить Донбасс: ВСУ держат оборону и бьются с оккупантамиВидео

12:03

Как российские послы развели в Польше бомжатникмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять