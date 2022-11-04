ВСУ 'откобзонили' почти два десятка оккупантов на Херсонщине

ВСУ ловко уничтожают оккупантов / 10-я горно-штурмовая бригада

Украинские защитники продолжают наносить сокрушительные удары по скоплениям российских войск Так, в результате огневого поражения по админзданию в Голой Пристани Херсонской области было уничтожено 18 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Оккупанты продолжают умирать в Украине. Подтверждена информация о потерях противника в результате огневого поражения по административному зданию в Голой Пристани Херсонской области. По имеющейся информации, 18 российских захватчиков уничтожены и 2 – ранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, 2 ноября в районе города Энергодар Запорожской области был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 и грузовик с боеприпасами, а около 20 военнослужащих противника получили ранения различной степени тяжести.

Также 3 ноября в городе Мелитополь было нанесено огневое поражение по пункту управления оккупантов, размещенному в здании промышленной зоны. Как результат, около 50 захватчиков ранены и уничтожены до 10 единиц военной техники. Кроме того, повреждено около 80 единиц военной техники различного типа, которые враг размещал в ангарах.

Вместе с тем, по имеющейся информации, в населенном пункте Каменка Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру.

"Отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава вражеских подразделений, находящихся в Запорожской области. Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного обеспечения, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".

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