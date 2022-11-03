Любил валяться в грязи: ВСУ ликвидировали ефрейтора Росгвардии

ВСУ ликвидировали российского ефрейтора Росгвардии / Коллаж фотоИракли Комахидзе, 10-я горно-штурмовая бригада

Украинские военные ликвидировали российского ефрейтора Росгвардии, который любит принимать грязевые ванны. Об этом сообщил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

О смерти Владимира Оплеснина сообщил паблик Сыктывкара, судя по всему он родом именно из этого города.

Известно, что оккупант подписал контракт на службу в сентябре и был назначен в подразделение Росгвардии, которая дислоцируется в Чечне. Украинские военные ликвидировали Оплеснина возле населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

У оккупанта осталась жена Юлия Оплеснина-Новикова и собака.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован 21-летний оккупант Игорь Урванцев из города Копейск Челябинской области России. У него осталась жена и 4-месячный ребенок.

Также защитники Украины ликвидировали очередного российского оккупанта. Он был учителем резьбы по дереву церковно-приходской школы в РФ, но это не помешало ему поехать убивать украинцев.

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