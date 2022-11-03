Россия уже готова вывести войска из Херсона - Politico

Россия уже готова вывести войска из Херсона / Коллаж фото Минобороны РФ, общественное

Украинские военные оттесняют российских оккупантов на юге. Россия сталкивается со значительными проблемами на фронте и критически малым количеством боеприпасов. Из-за всего этого РФ уже подготовилась к выводу своих войск из Херсона. Об этом заявил западный чиновник, сообщает Politico.

Россияне уже давно заняли оборонительную позицию, потому что для атаки у них не хватает сил и вооружения.

"Мы уверены в наших предыдущих предупреждениях о перспективах вывода российских военных со всего Херсонского плацдарма. План почти наверняка разрабатывали заранее", - сказал чиновник.

Однако чиновник предупредил, что решение об отступлении связано с тем, что командование РФ рассматривает возможность переброски войск на участки, где будет возможность "лучше обороняться, чтобы быть эффективными, поддерживать свои собственные запасы боеприпасов, поддерживать численность своих войск и готовиться к зиме".

"Я думаю, по их мнению, они решили, что Херсон не стоит того, чтобы за него воевать, что этот природный оборонительный барьер реки для них чрезвычайно ценен", - добавил чиновник.

Освобождение Херсона

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты не готовятся к выходу из Херсона, они готовятся к обороне. При этом Буданов считает, что ВСУ до конца года деоккупируют Херсон.

Новый командующий российским оккупационным корпусом в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября выступил с докладом о ситуации на войне. По его словам, для россиян сложилась "напряженная" ситуация. Дальнейшие действия оккупантов зависят от "складывающейся ситуации". Он намекнул, что войска РФ рассматривают возможность "сдачи" захваченного Херсона.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил ‒ после того, как командовать группировкой российских оккупационных войск в Украине диктатор Путин назначил генерала Суровикина, есть риски того, что Херсон превратится во второй Мариуполь по степени разрушений и количеству жертв.

Генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж заявил, что украинские военные в случае реализации оптимистического сценария могут быстро освободить правобережье Херсонской области, что позволит им продвигаться на левобережье Херсонщины и в Запорожской области. Таким образом за 2-3 месяца может быть освобожден материковый юг нашего государства. Если всё пойдет по такому сценарию, то после этого до Нового года украинские воины могут освободить и восток Украины.

Другие новости: