Выбили зубы и заставили раздеться: оккупанты жесткого изнасиловали беременную украинку

Оккупанты изнасиловали украинку / Национальная полиция Украины

Во время оккупации Киевской области российские военные изнасиловали и избили беременную украинку.

Как рассказали в Нацполиции Украины, сама женщина призналась, что в слезах умоляла мужчин не трогать ее и сказала, что ждет ребенка.

"Россиян это не остановило – всю в крови и без сознания женщину изнасиловали. В результате издевательств она потеряла ребенка", - сообщили в Национальной полиции Украины.

Войска РФ пьяные вошли во двор украинки

Пострадавшая рассказала, что все произошло около десяти утра. Трое российских военных в состоянии алкогольного опьянения зашли во двор. Женщина говорит, надеялась, что ее не тронут – максимум возьмут в плен.

"Но потом поняла, что эти люди… что это не люди вообще. Их людьми тяжело назвать. Их было трое. Помню одно только имя – Руслан. Они были в состоянии алкогольного опьянения. Тоже пришли с алкоголем. Я говорю, мне этого пить нельзя, я беременна. Они говорят: "Немного можно". А я: "Нет, пить не буду", — вспоминает женщина.

Начали насиловать и выбили зубы

По ее словам, оккупанты сначала расспрашивали, где находятся украинские военные и говорили, что "пришли нас спасать".

"И так вот в спину меня автоматом, типа подъем. Я зашла и поняла, что меня будут насиловать. Потому что он начал раздеваться. Я начала просить на коленях. А если бы с вашей сестрой, матерью такое делали. Начала плакать, кричать. На что он ручкой от автомата ударил меня в зубы и выбил их. Начала идти кровь. Ему это не мешало... Он наклонил меня на полу прямо и начал насиловать", — рассказывает со слезами на глазах украинка.

В это время второй российский военнослужащий был в комнате и смотрел на все это. Еще один – стоял на входе в дом, чтобы никто больше не зашел.

"Потом мне стало плохо, я потеряла сознание, но его это не остановило. Второй тоже меня насиловал. Хотя я была практически без сознания. Я вся в крови была, меня за волосы таскали и били... это очень тяжело", — добавила женщина.

Насильники установлены

Правоохранители установили, что к преступлению причастны военнослужащие шестого танкового полка воинской части 93 992 (город Чебаркуль) 90 танковой дивизии центрального военного округа Вооруженных сил РФ.

Следователи объявили подозрения двум россиянам в нарушении законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает заключение на срок до 12-ти лет. Личность еще одного соучастника преступления устанавливают.

"Я хочу, чтобы они были наказаны. Я хочу, чтобы их жены почувствовали то, что испытывала я тогда. Как это тяжело. Я не знаю, кто их родил, но явно не человек", - добавила пострадавшая.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали о пытках после освобождения из российского плена. Оккупанты кололи украинских военных неизвестным препаратом, насиловали женщин и держали их в нечеловеческих условиях.

Напомним, в Германии двух мужчин обвиняют в жестоком изнасиловании 18-летней беженки из Украины. Они надругались над девушкой с интервалом в несколько минут. Сейчас мужчины предстали перед судом в Дюссельдорфе.

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