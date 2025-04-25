Украина может "разойтись" с США: тревожный прогноз прекращения поставок Киеву

Те позиции, которые Украине предоставляли США, необходимо чем-то заменить, говорит Виталий Кулик.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-mozhet-razoytis-s-ssha-trevozhnyy-prognoz-prekrashcheniya-postavok-kievu-10658879.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Главное из заявлений Кулика:

Украине будет нужно заменить оборонные поставки США

Киев не сможет производить системы Patriot и комплектующие

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик прокомментировал вероятность прекращения оборонных поставок Украине со стороны Соединенных Штатов Америки.

"Я не являюсь советником президента Зеленского. Но очевидно, что мы должны делать ставку на собственные вооруженные силы и собственный ВПК", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт отмечает, что те позиции, которые Украине предоставляли США и теперь не будут предоставляться, необходимо чем-то заменить и провести импортозамещение.

"Конечно, есть вещи, которые мы сами производить не можем, например, системы Patriot и ракеты к ним, поэтому следует искать другие варианты. Если уж мы расходимся с Соединенными Штатами, нужно делать это так, чтобы не потерять возможность хотя бы покупать американское вооружение на третьих рынках или непосредственно в США", - добавил Кулик.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Трамп назвал вероятные сроки переговоров с Путиным. Президент США Дональд Трамп планирует визит на Ближний Восток.

Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.

Как писал Главред, ранее украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

Другие новости:

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред