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"Мы встретимся с ним": Трамп назвал вероятные сроки переговоров с Путиным

Алексей Тесля
24 апреля 2025, 09:10
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Президент США Дональд Трамп планирует визит на Ближний Восток
'Мы встретимся с ним': Трамп назвал вероятные сроки переговоров с Путиным
Дональд Трамп планирует встречу с Владимиром Путиным / коллаж: Главред, фото скриншот

Важно:

  • Трамп может встретиться с Путиным после поездки в ОАЭ
  • Президент США планирует визит на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вероятные сроки встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Глава Белого дома заявил, что может встретиться с Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в мае.

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"Это возможно, но скорее всего, нет. Я думаю, что мы встретимся с ним вскоре после этого", – сказал президент США.

Как известно, поездка Трампа на Ближний Восток запланирована на 13-16 мая, она станет его второй зарубежной поездкой во время второго срока на посту после запланированного визита в Рим на похороны Папы Римского.

Напомним, что Саудовская Аравия стала местом проведения переговоров, на которых обсуждаются вероятные сценарии прекращения огня.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее сообщалось, на какой мирный план согласны Лондон и Париж. The Wall Street Journal узнали детали сделки, которая устроила бы Францию и Великобританию.

Напомним, ранее Лондон отменил переговоры глав МИД. Переговоры по мирному соглашению между Украиной и Россией в Лондоне отменены, сообщили в Британии.

Как писал Главред, 17 апреля украинская делегация встретилась в Париже с представителями стран, входящих в так называемую "коалицию решительных". Переговоры состоялись в Елисейском дворце и были посвящены перемирию и предоставлению Украине действенных гарантий безопасности.

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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