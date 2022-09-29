УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты изнасиловали беременную женщину, она потеряла ребенка: стали известны имена нелюдей

29 сентября 2022, 17:38

Женщина была на третьем месяце беременности, но захватчики не реагировали на ее уговоры.

Российские военные
Оккупанты изнасиловали беременную женщину, она потеряла ребенка/ Telegram Цаплиенко

Двое российских захватчиков во время оккупации Киевской области избили и изнасиловали беременную женщину. Вследствие этого она на следующий день потеряла ребенка.

Это произошло в Большой Дымерке. Теперь выплыли имена нелюдей, совершивших ужасное преступление. Об этом рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Он отмечает, что российские оккупанты встретили местную жительницу на улице.

"Они избили молодую женщину, выбили ей зубы, затащили в один из домов и изнасиловали. Их жертва была на третьем месяце беременности, но орки игнорировали ее просьбы пощадить и продолжали издеваться над ней. На следующий день у нее случился выкидыш", – отмечает журналист.

Цаплиенко рассказал, что правоохранителям уже стали известны имена захватчиков, совершивших это преступление. Это ефрейтор Ринат Хакимьянов, командир танка 8 танковой роты 3 батальона 6 полка 90 танковой дивизии ЦВО, и рядовой Арслан Салихов из того же танкового полка.

"Нелюдям уже сообщили о подозрении. И, так или иначе, однажды они встретятся с украинским правосудием", – подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали о пытках после освобождения из российского плена. Оккупанты кололи украинских военных неизвестным препаратом, насиловали женщин и держали их в нечеловеческих условиях.

Напомним, в Германии двух мужчин обвиняют в жестоком изнасиловании 18-летней беженки из Украины. Они надругались над девушкой с интервалом в несколько минут. Сейчас мужчины предстали перед судом в Дюссельдорфе.

Читайте также:

война в Украине российские военные Киевская область вторжение России российские войска изнасилование
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:38

Оккупанты изнасиловали беременную женщину, она потеряла ребенка: стали известны имена нелюдей

17:25

В Украину из российского плена вернули 6 человек: среди них есть женщиныВидео

17:19

Голос країни-12 на ТЕТ: кто из участников вступил в ряды ВСУ, а у кого семья сейчас в оккупацииВидео

17:17

Рамзан Кадыров станет главным разрушителем Кремля - Жданов

17:13

Россия готовит новые удары: украинцев предупредили об эскалации на фронте после 30 сентябряВидео

Реклама
16:59

НАТО ударит авиацией и ракетами по РФ, если Путин применит ядерное оружие – МИД ПольшиВидео

16:43

Свержение Путина: названы главные претенденты на пост президента РФ - PoliticoВидео

16:43

"Президент" ФБУ Шевченко запрещает юниорской сборной Украины по боксу выступать на чемпионате ЕвропыФото

16:29

Изменения начнутся уже через сутки: что будет с организмом после года без сигарет

16:27

"По-другому больше не могла": Надя Дорофеева рассказала, что заставило ее уйти от Дантеса

16:12

Хитрые военкомы в РФ лезли в форточку и пытались "выкурить" призывников пожарной сигнализациейВидео

16:03

Зеленский экстренно созывает СНБО: все подробностиВидео

15:59

"Ноги аж трясутся, наши все дрыщат": оккупанты в панике из-за ударов HIMARS ВСУВидео

15:51

Достали все: Алла Пугачева забрала детей и уехала из РоссииВидео

15:51

Приметы на 30 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

15:41

Авария на трубопроводе "Северный поток" произошла из-за умышленной диверсии - СтолтенбергВидео

15:29

Настя Каменских сняла обручальное кольцо: ее и Потапа заподозрили в расставании

15:12

"Ничего, кроме как врать, не умеет": Гиркин внезапно "прошелся" по СимоньянВидео

15:04

Самая вкусная и бюджетная закуска по-итальянски: 2 быстрых рецептаВидео

15:01

"Российская армия кончилась": с мобилизацией в РФ Путин пошел ва-банк - ЖдановВидео

Реклама
14:27

Ракетный удар РФ по Днепру: на месте взрывов нашли тело ещё одного ребенкаВидео

14:21

"Не нужно лить грязь на своих граждан": Буланова решила поучить Галкина и Пугачеву

14:18

Путин "размахивает ядерной дубинкой" с одной четкой целью – генерал СШАВидео

14:18

Путин хочет 30 сентября подписать договор о "присоединении" к РФ оккупированных территорий УкраиныВидео

13:54

Какие цвета приносят счастье и удачу знакам зодиакаВидео

13:37

"Там просто катастрофа": Жданов рассказал, куда отправят умирать мобилизированных в РФ

13:35

"Это займет несколько лет": в Пентагоне заявили, что Украина не скоро получит обещанные 18 HIMARSВидео

13:30

Как долго можно хранить яйца: ответы на самые задаваемые вопросыВидео

13:22

ВСУ начали выбивать оккупантов с Луганщины и брать в плен "мобиков" из РФВидео

13:01

РФ перебросит в Беларусь 20 тысяч мобилизованных - разведкаВидео

12:56

"На недельку, до второго": исполнитель песни Комарово Игорь Скляр едет воевать за РФ

12:53

"Это было роковое решение" Путина свергнут с поста из-за мобилизации – ЖдановВидео

12:47

"Большинство из вас поддерживает войну": в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиянВидео

12:39

2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить

12:23

Вместо одежды - позолота: Гвинет Пэлтроу полностью разделась для известного глянца

12:15

"Били до ран и крови": Демин шокировал рассказом о детстве

12:04

Майор попал под обстрел: в Украине ликвидирован российский оккупант Курбанов

12:00

Решение о дополнительной мобилизации будет принимать Генштаб - РезниковВидео

11:41

Мобилизация в России полностью похоронит путинский режим - ЖдановВидео

11:41

"Кто-то наврал": результаты "референдума" РФ фальшивые - ошибку заметил внимательный математикВидео

Реклама
11:31

Умер автор хита Gangsta’s Paradise - 59-летний репер Coolio

11:17

Гороскоп Таро на октябрь 2022: Козерогам - трагическое известие, Рыбам - ссора, Водолеям - поездкаВидео

11:05

Оккупанты ударили кассетными бомбами по Днепропетровской области: пострадали 15 человек

10:53

"От батальона 10 человек осталось": оккупанты жалуются на катастрофические потери в УкраинеВидео

10:04

СМИ выяснили, что Путин пообещал Ирану за военную помощь

09:58

Притянут деньги магнитом: 3 знака зодиака смогут разбогатеть в октябре 2022

09:57

Оккупанты попали в засаду на Харьковщине: ВСУ "покрошили" россиян вместе с бронетехникойВидео

09:46

Путин признал проигрыш российской армии в Украине - ЖдановВидео

09:19

Взрывчатку заложили в авто: в Мелитополе партизаны взорвали Ланос с предательницейВидео

09:09

Немецкая ПВО закроет небо: Германия передаст Украине четыре системы IRIS-T вместо однойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять