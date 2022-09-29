Оккупанты изнасиловали беременную женщину, она потеряла ребенка: стали известны имена нелюдей

Оккупанты изнасиловали беременную женщину, она потеряла ребенка/ Telegram Цаплиенко

Двое российских захватчиков во время оккупации Киевской области избили и изнасиловали беременную женщину. Вследствие этого она на следующий день потеряла ребенка.

Это произошло в Большой Дымерке. Теперь выплыли имена нелюдей, совершивших ужасное преступление. Об этом рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Он отмечает, что российские оккупанты встретили местную жительницу на улице.

"Они избили молодую женщину, выбили ей зубы, затащили в один из домов и изнасиловали. Их жертва была на третьем месяце беременности, но орки игнорировали ее просьбы пощадить и продолжали издеваться над ней. На следующий день у нее случился выкидыш", – отмечает журналист.

Цаплиенко рассказал, что правоохранителям уже стали известны имена захватчиков, совершивших это преступление. Это ефрейтор Ринат Хакимьянов, командир танка 8 танковой роты 3 батальона 6 полка 90 танковой дивизии ЦВО, и рядовой Арслан Салихов из того же танкового полка.

"Нелюдям уже сообщили о подозрении. И, так или иначе, однажды они встретятся с украинским правосудием", – подчеркнул журналист.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали о пытках после освобождения из российского плена. Оккупанты кололи украинских военных неизвестным препаратом, насиловали женщин и держали их в нечеловеческих условиях.

Напомним, в Германии двух мужчин обвиняют в жестоком изнасиловании 18-летней беженки из Украины. Они надругались над девушкой с интервалом в несколько минут. Сейчас мужчины предстали перед судом в Дюссельдорфе.

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