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НАТО ударит авиацией и ракетами по РФ, если Путин применит ядерное оружие – МИД Польши

29 сентября 2022, 16:59

В случае нанесения президентом РФ ядерного удара, Североатлантический альянс может ввести свои войска в Украину.

НАТО, ядерное оружие, владимир путин
НАТО ударит авиацией и ракетами по РФ, если Путин применит ядерное оружие – МИД Польши/ Reuters, УНИАН, Корреспондент

Если российский диктатор Владимир Путин нанесет ядерный удар по Украине, НАТО может нанести ответный удар по территории РФ ракетами и авиацией.

При этом Североатлантический альянс может ударить не обязательно с территории Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью радио RMF FM.

"Мир решительно – по согласованию с США – отреагирует на возможную ядерную атаку в Украине, осуществленную Россией", – подчеркнул глава МИД.

Также он отметил, что в таком случае нельзя исключать варианта, что НАТО может ввести свои войска на территорию Украины. Но это не будет "необходимой процедурой", говорит Рау, ведь Альянс может ударить и обычным вооружением – авиацией или ракетами – и не с территории Украины.

Ядерный шантаж Путина

Ранее российский диктатор Владимир Путин вновь разразился угрозами о возможном применении ядерного оружия. Он пытается всех убедить в том, что против РФ якобы воюет "коллективный Запад", и цинично заявляет, что якобы Запад "устроил ядерный шантаж" России. Он добавил, что для защиты РФ будут "использовать все имеющиеся у себя средства".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие. Он не верит, что международное сообщество позволит хозяину Кремля применить ядерное оружие, но не исключил рисков.

Бывший агент ЦРУ Роберт Бер отмечает, что российский диктатор Путин уже загнан в тупик. Однако он не уступит и не согласится на деэскалацию. Поэтому вся эта ситуация увеличивает риск применения Путиным ядерного оружия.

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