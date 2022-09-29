'Ноги аж трясутся, наши все дрыщат': оккупанты в панике из-за ударов HIMARS ВСУ

Оккупанты РФ жалуются на удары HIMARS / DVIDSHUB Flickr/А.Билецкий

Российские оккупанты признаются, что пребывают в панике из-за использования Вооруженными силами Украины современных западных реактивных систем залпового огня.

В результате наступления ВСУ в Херсонской области и работы HIMARS у российских захватчиков буквально трясутся ноги. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, публикуя очередной перехват разговоров рашистов.

В частности, россиянин жалуется другу, что украинские военные беспощадно гонят врага, "засыпают "Градами", а "деревни, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших".

Он говорит, от одного только слова HIMARS у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника: "Тут ноги аж трясутся. Он бьёт, аж земля трясется. Тут наши-то все дрыщат".

"Чтобы ноги у рашистов не тряслись, советуем им сдаваться в плен", - отметили в СБУ и напомнили номера телефонов горячей линии: +380665803498, +380931192984.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

Читайте еще: