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Путин загнан в угол, поэтому может ударить ядерным оружием – экс-агент ЦРУ

28 сентября 2022, 03:45

Хотя российский диктатор уже близок к безысходности, однако он не пойдет на деэскалацию.

Владимир Путин, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерный удар
Путин загнан в угол, поэтому может ударить ядерным оружием – экс-агент ЦРУ/ ua.depositphotos.com УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин уже загнан в тупик. Однако он не уступит и не согласится на деэскалацию.

Вся эта ситуация увеличивает риск применения Путиным ядерного оружия. Об этом рассказал бывший агент ЦРУ Роберт Бер в комментарии CNN.

По его словам, президент страны-агрессора РФ за прошедшие 20 лет создал себе образ сильного человека и пытается поддерживать его. Поэтому уступить в этой войне он может, считает Бер.

Из-за этого риск применения Путиным ядерного оружия возрастает практически с каждым днем.

"Россияне, с которыми я общаюсь, убеждены, что он это сделает. Я не знаю, насколько они информированы. Сначала это была лишь угроза, но чем больше проблем будет иметь Путин, тем больше вероятность, что он использует ядерное оружие", – отмечает экс-агент ЦРУ.

Ядерный шантаж Путина

Ранее российский диктатор Владимир Путин вновь разразился угрозами о возможном применении ядерного оружия. Он пытается всех убедить в том, что против РФ якобы воюет "коллективный Запад", и цинично заявляет, что якобы Запад "устроил ядерный шантаж" России. Он добавил, что для защиты РФ будут "использовать все имеющиеся у себя средства".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие. Он не верит, что международное сообщество позволит хозяину Кремля применить ядерное оружие, но не исключил рисков.

Позже президент Польши Анджей Дуда также ответил на шантаж Путина. Он подчеркнул, что США также имеют кнопки, которые запускают ядерные ракеты. Дуда отметил, что если Россия решится на ядерный удар по Украине, она получит ответ. И речь идет не только об уголовных трибуналах, а и об исключении Путина, его окружения и российского государства из мировой политики.

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