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"У США тоже есть кнопки, запускающие ядерные ракеты": Дуда ответил на шантаж Путина

23 сентября 2022, 13:53

Путин и его окружение окажутся в изоляции, если решатся на применение ядерного оружия против Украины, сказал Анджей Дуда.

Путин, Дуда
США серьезно воспринимают угрозы России применить ядерное оружие - Дуда / Коллаж Офис президента, УНИАН

У Соединенных Штатов Америки также есть кнопки, которые запускают ядерные ракеты. Если Россия решится на ядерный удар по Украине, она получит ответ. Речь идет не только об уголовных трибуналах, а исключении Путина, его окружения и российского государства из мировой политики. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Как сообщает Polsat News, глава польского государства напомнил, что США – крупнейшая в мире военная держава, у которой тоже есть специальные кнопки, которые запускают ядерные ракеты. Американцы серьезно воспринимают российские угрозы.

"У США тоже есть кнопки, которые запускают ядерные ракеты. США являются большой ядерной державой, крупнейшей военной силой в мире. Тот факт, что США воспринимают эту российскую угрозу серьезно, также является угрозой и для России", - отметил Дуда.

По его словам, Россия получит ответ, если пойдет на сценарий применения против Украины, в том числе, и тактического ядерного оружия.

"Если Россия нарушит все табу и в отношении государства, не обладающего ядерным оружием, которое сегодня защищает свою территорию, применяя только обычное оружие, то даже в случае применения тактического ядерного оружия против этого государства (Украины) Россия может ожидать ответа", - сказал президент.

Также он добавил, что при таком варианте развития событий Путина и его окружение ожидает уголовная ответственность изоляция, которая распространится и на саму Россию.

"Это не только угроза уголовных трибуналов и ответственности и потенциального долгосрочного заключения, а просто исключение их и России из цивилизованного мира, пока они ею руководят", - подчеркнул Анджей Дуда.

Угрозы Путина ядерным оружием

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего выступления пригрозил миру применением ядерного оружия в случае якобы угрозы территориальной целостности России. Кремль намерен признать результаты "референдумов", которые оккупанты и коллаборанты проводят на захваченных территориях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что Путин не рискнет пойти на сценарий применения ядерного оружия. Впрочем, по мнению гаранта, такой перспективы исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - считает Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что если Путин хотя сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, РФ в краткосрочной перспективе ждет крах. Путин уже об этом предупрежден.

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