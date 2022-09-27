Украина могла бы ударить по военным объектам РФ ракетами Harpoon, Точка У и Нептун – Жданов

ВСУ могли бы нанести удар по военным объектам России ракетами Harpoon - Жданов / Коллаж Главред, Минобороны Украины

Сегодня Запад не готов к тому, чтобы Украина наносила удары по военным объектам на территории России. Другое дело ситуация с Крымом, международные партнеры ничего не говорят, поскольку речь идет об украинской территории. Киев мог бы ударить по российским военным объекта из ракетных комплексов Harpoon, Точка У и Нептун, однако оружия недостаточно. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

На своем YouTube-канале он рассказал о том, что на Западе пока не готовы к ударам Украины по военным объектам на территории РФ и просят Киев не совершать таких действий.

"Наши партнеры на сегодняшний день не готовы, чтобы мы вели огонь по территории Российской Федерации. Со стороны виднее. И поэтому на сегодняшний день, я так понимаю, по просьбе наших партнеров мы не наносим удары по территории РФ", - сказал Жданов.

По его словам, страны-союзники украинского государства не реагировали на удары по военным объектам в оккупированном Крыму, поскольку это территория Украины. Некоторые страны, такие как Китая и Индия, не определились со своей позицией по вопросу войны Москвы против Киева.

"Вот смотрите, никто же ничего не сказал по поводу того, что мы обстреливаем Крым. Почему? Потому что это наша территория, и мы будем ее освобождать. Но на сегодняшний день наши партнеры не готовы к тому, что мы будем наносить удары по территории России, и не готовы к тому, чтобы официально назвать войну войной, это в том числе связано со странами, которые не определились, такие как Китай и Индия, особенно Индия, она – старый друг и соратник Советского Союза, и в наследство она очень много сотрудничает с Российской Федерацией", - отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что Украина также не бьет по российским военным объектам, поскольку для подобных шагов нет нужных объемов оружия. Впрочем, для таких целей можно было бы использовать комплексы Точка У, Гарпун и Нептун. Однако этого недостаточно.

Война России против Украины

Российская Федерация и ее коллаборанты в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проводят "референдумы". Они собираются "присоединить" захваченные территории Украины к России.

Президент государства-агрессора Владимир Путин объявил в России мобилизацию. Москва намерена признать "результаты" якобы референдумов на оккупированных территориях.

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что после "референдума" на Донбассе российские власти собираются в оперативном порядке подготовить все "документы" для утверждения "результатов" в российским законодательстве.

"При положительном решении на "референдумах" на Донбассе, последуют действия парламента и президента России. Будут подписаны документы, все будет оперативно", - считает Песков.

Президент Владимир Зеленский отметил, что фейковые псевдореферендумы России в Украине закрывают возможность для проведения дальнейшего диалога двух государств. По его словам, Кремль посылает сигнал, согласно которому Путин не намерен прекращать войну.

Смотрите видео ТСН - ВСУ наступают на войска РФ в Херсонской и Николаевской областях

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