Зеленский откровенно рассказал, как Украина ответит на "референдумы"

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о невозможности каких-либо переговоров с президентом России Владимиром Путиным после проведения фейковых "референдумов" на оккупированных территориях.

"Российское правительство может официально объявить, что "референдум" завершен, и объявить результаты. Это исключит возможность продолжения каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации, и он это прекрасно знает. Я говорил об этом публично", — сказал президент Украины, передает CBS News.

Президент отмечает, что Путин подает сигнал, что не планирует заканчивать войну.

"Я думаю, что это очень опасный сигнал от президента Путина, говорящий нам о том, что Путин не собирается заканчивать эту войну", - добавил глава государства.

Он также рассказал, что российские захватчики заставляют жителей временно оккупированных территорий приходить на российские "референдумы". Тем, кто решит не прийти на "голосование", "могут отключить электричество и не дать им возможности жить нормальной человеческой жизнью".

Зеленский отметил, что в России объявлена мобилизация, и людей с захваченных территорий Украины оккупанты заставят воевать на стороне РФ.

Жесткие боевые действия

Как рассказал Зеленский в вечернем видеообращении, в настоящее время жесткие боевые действия проходят в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Общая протяженность линии фронта составляет более 2 тысяч километров.

"На нескольких направлениях у нас есть положительные результаты", - отметил политик.

Зеленский подчеркнул: "Что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги не планировало государство-террорист - политические или военные - задачи Украины не могут измениться".

"Мы воюем за жизнь и свободу всех украинцев", - добавил президент.

Мобилизация в России и "референдумы" Москвы в Украине

Глава Кремля Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, призывать на войну против Украины якобы должны только военных запаса и тех, кто служил в российской армии срочную службу. Однако в реальности мероприятия больше похожи на общую мобилизацию.

Также он выразил готовность Москвы признать "референдумы" на оккупированных территориях Украины, которые страна-агрессор проводит с целью аннексии украинских земель.

Министр обороны Сергей Шойгу сказал, что Москва собирается собрать около 300 тысяч резервистов. По данным оппозиционных СМИ , государство на самом деле планирует мобилизовать около 1 миллиона россиян.

Дескать, референдумы на оккупированных Донбассе, Запорожчине и Херсонщине проходят в период с 24 по 27 сентября. Явка низках, захватчики прибегают к фальсификации и силовым методам. В Белом доме уже заявили, что Кремль собирается нарисовать 75% "за" "присоединение" регионов к РФ.

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