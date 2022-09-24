Больше 75% "за": Белый дом уже получил данные, какие результаты "референдумов" "нарисует" РФ

Белый дом уже получил данные, какие результаты "референдумов" "нарисует" РФ / 24 канал, ГПСУ

Власти США уже знают конкретные цифры, которые оккупанты должны объявить после проведения незаконных "референдумов" на временно захваченных ими районах Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

По ее словам, в некоторых регионах оккупантами уже установлены требуемые показатели явки "избирателей" и поддержки "присоединения" к России на уровне более 75%.

Как утверждает Жан-Пьер, такие "референдумы" – незаконные и бутафорские, и Россия спешит их провести. Однако это является демонстрацией не сильной позиции режима, а совсем наоборот, отметила спикер Белого дома.

Власти США, а также лидеры стран "Большой семерки", как заявила она, никогда не признают такие "референдумы".

"Мы знаем, что этими "референдумами" будут манипулировать. Мы располагаем информацией, подтверждающей, что российские официальные лица уже установили, какими должны быть показатели по явке избирателей, а также результатов голосований", – говорит она.

Жан-Пьер отметила, что США "много, много месяцев" предупреждали о таком сценарии оккупантов.

"Референдумы" России в Украине

Россия вместе с коллаборантами с 23 по 27 сентября проводит на оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей "референдумы". Цель – "присоединить" украинские территории к РФ.

За два дня до псевдореферендума глава РФ Владимир Путин объявил в России мобилизацию и сказал, что Москва, мол, готова признать результаты своих "мероприятий" в Украине.

Рупор Госдумы РФ Вячеслав Володин говорил, что российский парламент готов признать "референдумы" в оккупированных регионах Украины. Дескать, при условии, если "результаты будут положительными".

Украина и международное сообщество не признает липовых "референдумов" России.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Москва устроила фарс в поддержку своей военной мобилизации. Подоляк подчеркнул необходимость немедленного освобождения оккупированных территорий Украины.

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