Контрнаступление ВСУ и поражение Путина: эксперт объяснил, зачем России "референдумы"

Путин терпит поражение в Украине – эксперт / Коллаж УНИАН, посольство США в Украине

Успешное контрнаступление армии Украины в Харьковской области сломало планы президента РФ Владимира Путина. На фоне военных неудач Кремль решил провести "референдумы", чтобы Путин казался сильным и сеял страх. Страна-агрессор пытается исправить сложную для себя ситуацию. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

В интервью ТСН он рассказал о том, что российские псевдореферендумы на захваченных украинских территориях – результат контрнаступления ВСУ в Харьковской области, где украинские войска освободили почти весь регион.

"Контрнаступление сломало планы россиян. Если посмотреть на оккупированные территории, особенно на юге, там украинское сопротивление уже неоднократно ломало планы оккупантам. Когда они оккупировали Херсонскую область, то начали думать — что им делать дальше? Начали думали о "референдуме" по аналогии, как это было в Донецкой или Луганской областях. "Референдум" планировался на 11 сентября после того, как украинские силы пошли в контрнаступление, после мощных ударов по мостам, складам", - отметил эксперт.

По его словам, Кремль был вынужден ускорить историю с "референдумами", поскольку обстановка для оккупантов ухудшается. На фоне военных неудач Путин пытается казаться сильным и сеять страх.

"Все это сломало планы оккупантов, но с другой стороны — ускорило. Потому что Путину хоть как-то надо отреагировать на поражение на Харьковщине, ситуация ухудшается для россиян. Кроме того, Путин хочет казаться сильным и сеять страх. Более того, оккупанты терпят поражение, побед нет. Поэтому Путин пытается достаточно быстро отыграть эту ситуацию", - подчеркнул Александр Мусиенко.

"Референдумы" России в Украине

Россия вместе с коллаборантами с 23 по 27 сентября проводит на оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей "референдумы". Цель – "присоединить" украинские территории к РФ.

За два дня до псевдореферендума глава РФ Владимир Путин объявил в России мобилизацию и сказал, что Москва, мол, готова признать результаты своих "мероприятий" в Украине.

Рупор Госдумы РФ Вячеслав Володин говорил, что российский парламент готов признать "референдумы" в оккупированных регионах Украины. Дескать, при условии, если "результаты будут положительными".

Украина и международное сообщество не признает липовых "референдумов" России.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Москва устроила фарс в поддержку своей военной мобилизации. Подоляк подчеркнул необходимость немедленного освобождения оккупированных территорий Украины.

Смотрите видео ТСН – зачем Путин спешит с псевдореферендумами в Украине

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