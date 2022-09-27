ВСУ ударили по вражескому пункту развертывания ЗРК "Бук-М3" и уничтожили технику РФ/ УНИАН, militaryarms.ru

Украинские воины нанесли точный удар по пункту развертывания вражеских ЗРК "Бук-М3" в Бериславском районе на Херсонщине.

Также бойцы ВСУ ударили по сосредоточению вооружения и техники российских захватчиков неподалеку Любимовки в Каховском районе. Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование "Юг". Данные приведены по состоянию на 14:00 вторника, 27 сентября.

Всего за минувшие сутки и до этого времени украинская авиация и бойцы ракетно-артиллерийских войск выполнили более 140 огневых задач, нанеся оккупантам потери. Так, в настоящее время уже подтверждено, что российские захватчики потеряли:

8 человек личного состава,

буксируемый миномет 120 калибра,

боевую машину пехоты.

Остальные потери противника доразведываются.

В ОК "Юг" отмечают, что обстановка на южнобугском направлении в зоне ответственности украинских войск остается сложной, однако контролируемой.

"Противник продолжает проводить перегруппировку войск, осуществляет огневое поражение в направлении позиций Сил обороны с целью сдерживания действий наших подразделений. Продолжаются попытки восстановить движение через реку Днепр", – добавляют в ОК "Юг".

Контрнаступление ВСУ на юге

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую баржу и четыре склада с боеприпасами в Херсонской области. Огневой контроль проведен и по позициям противовоздушной обороны, и по попыткам оккупантов восстановить пропускные способности моста в Новой Каховке.

Напомним, на южном направлении враг продолжает свои попытки удержаться на рубежах обороны, но под влиянием наших активных действий вынужден обустраивать новые на большем расстоянии от нынешней линии фронта.

Также ранее армия Украины разбила штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и военную технику войск России на юге. ВСУ нанесли удары по позициям войск РФ в Херсонской и Николаевской областях.

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