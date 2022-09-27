"Пытается бряцать ядерным оружием": в США ответили Путину на шантаж

Ядерное оружие, Нед Прайс / Defense, reuters

Российский президент Владимир Путин отдает себе отчет, что он проигрывает в войне. Как сказал на брифинге спикер Госдепа Нед Прайс, Путин объявил в России мобилизацию и угрожает Украине применить ядерное оружие.

По словам спикера Госдепа, Путин сделал все возможное для изоляции России и международной поддержки Украины. Поэтому сейчас России не удастся запугать США.

"Его бряцание ядерным оружием, фиктивные референдумы, его частичная мобилизация и порой даже насильственное подавление россиян, реализовывавших свои базовые права, стимулировали всех, но не так, как хотел президент Путин", - пояснил Прайс.

Спикер Госдепа отметил, что сейчас Путин пытается бряцать ядерным оружием, чтобы запугать весь мир, однако никто не должен подвергаться его шантажу. Он добавил, что США никогда не признают фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различные системы поражения и по отдельным компонентам более современными чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин не пойдет на сценарий применения ядерного оружия. Однако, по мнению Зеленского, в то же время этого нельзя исключать.

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