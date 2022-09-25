УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине - FT

25 сентября 2022, 22:55

Ядерный удар по Украине вряд ли приведет к равноценному возмездию, и, вероятно, вызовет военные ответные действия, отмечают в статье.

Владимир Путин, ядерное оружие, ядерный удар
Ядерное оружие / УНИАН, ua.depositphotos.com

Угрозы и шантаж ядерным оружием президента России Владимира Путина воспринимают во всем мире серьезно.

Как пишет Financial Times, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если Путин предпримет ядерный удар по территории Украины.

"Мы сообщили Кремлю напрямую, в частном порядке на очень высоком уровне, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России. Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно, и мы четко и конкретно заявили, что это повлечет за собой", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Один из высокопоставленных американских чиновников отметил, что, если президент РФ думает, что ядерная угроза запугает Украину, заставив ее капитулировать или отказаться от 20 процентов своей территории, или запугает ее союзников, чтобы они не помогали Украине, то он сильно ошибается.

Два других западных чиновника заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к равноценному возмездию, и, вероятно, вызовет военные ответные действия западных государств с целью наказать Россию.

Ряд официальных лиц убеждены, что, если Путин и прибегнет к ядерному оружию, наиболее вероятным сценарием может быть использование только тактического ядерного оружия, которое предназначено для использования на поле боя.

По мнению некоторых военных экспертов, Путин скорее пригрозит применить ядерное оружие и получит уступки, чем на самом деле применит его. К тому же, плохая координация российских вооруженных сил с начала вторжения в Украину предполагает, что ядерные удары могут не изменить исход боевых действий.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различные системы поражения и по отдельным компонентам более современными чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин не пойдет на сценарий применения ядерного оружия. Однако, по мнению Зеленского, в то же время этого нельзя исключать.

война в Украине ядерное оружие Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:55

Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине - FT

22:37

Путин хочет завершить войну до 15 июля, но на своих условиях - ЖдановВидео

22:12

Рекордное подорожание: цены на мясо в Украине взлетелиВидео

22:05

Там сотни людей: в Изюме нашли еще две братские могилы - ЗеленскийВидео

21:39

Европа начнет передавать Украине танки после того, как это сделают США - ЗеленскийВидео

Реклама
21:28

Зеленский ответил на ядерные угрозы ПутинаВидео

21:07

Зима станет вызовом для всей Украины: Зеленский про удары России по электросетиВидео

21:01

"Последствия будут катастрофическими": США дадут мощный ответ в случае ядерного удара РФВидео

20:34

Гороскоп на октябрь 2022 для Раков: большая любовь, прибыль и поездка за границу

20:29

В Украину ворвется циклон Стефания: синоптик предупредила украинцев о настоящей жареВидео

20:10

Приметы на 27 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь на ВоздвижениеВидео

19:56

"ВСУ смогут нас порадовать": Гайдай анонсировал хорошие новости в Луганской областиВидео

19:48

Украина получила системы NASAMS - ЗеленскийВидео

19:38

"Что за позор": футболисты сборной РФ оконфузились из-за санкций, а фанаты шокированы игрой УкраиныВидео

19:36

Можно взять ядерное оружие напрокат у Израиля, чтобы в Москве не нылимнение

19:23

Германия боится войны России с НАТО, поэтому не дает танки Украине – ШольцВидео

19:23

Сказочная удача и большие перемены: 3 знакам зодиака невероятно повезет в год Черного Кролика

19:03

Гороскоп на завтра, 26 сентября 2022: Львам – вещие сны, Девам – денежная удача, Козерогам – ловушкаВидео

18:55

"Это Россия напала на Украину": протесты против мобилизации в РФ дошли до МахачкалыВидео

18:49

Рош ха-Шана 2022: дата, традиции и поздравления в еврейский новый год

Реклама
18:45

"Потеряла желание вообще вставать с постели": Тышкевич рассказала об отчаянии из-за хронической боли

18:42

Били и резали ножом: освобожденный из плена британец рассказал о зверствах оккупантовВидео

17:56

"План выполнен": Аксенов цинично заявил о завершении мобилизации в КрымуВидео

17:30

Если в Кремле захотят избавиться от Путина, Россию ждут масштабные протесты – ФейгинВидео

17:28

Большой куш и невероятная удача: 3 знака зодиака – в списке везунчиков неделиВидео

17:07

Оккупанты пытают даже женщин: в плену находятся около 2500 украинцев - ВерещукВидео

17:07

Попытка "зачистки": у Зеленского отреагировали на массовую мобилизацию крымских татарВидео

16:54

"Страшко" из популярного сериала рассказала, будет ли возвращаться в УкраинуВидео

16:44

Что делать, если болит горло и когда обращаться за помощью

16:43

Чтобы было чисто и без запаха: как правильно убирать кошачий лоток

16:29

Приметы на 26 сентября: какие 5 вещей запрещено делать, чтобы проблемы со здоровьем не привлечьВидео

16:26

Освобожденные из плена пограничники находятся в тяжелом состоянииВидео

16:07

Вернулась из Италии защищать родину: в боях за Украину погибла доброволец "Квитка"Видео

15:59

"Истерически ищет ресурсы": Путин почти прямо сказал россиянам, что проигрывает войну - ПодолякВидео

15:59

Россия после "референдумов" 28 сентября закроет границы для мужчин мобилизационного возраста – СМИВидео

15:51

Трудно было сдержать слезы: украинский пограничник неожиданно приехал из плена на присягу сынаВидео

15:49

Младшая дочь Ольги Сумской рассказала, как Тоня Паперная сбегала из дома в МосквуВидео

15:41

"Многие из нас умрут или вернутся калеками": Охлобыстин "мотивировал" россиян идти в военкоматы

15:29

Самые вкусные рулетики из селедки с бюджетной начинкой: превосходный рецепт закускиВидео

15:08

Режим Путина теряет силу, Москва пойдет на обострение войны против Украины – премьер ПольшиВидео

Реклама
14:58

Трансгендерная дочь Илона Маска впервые появилась на публике после операции по смене пола

14:53

Защитник Мариуполя сделал предложение девушке после возвращения из плена: все произошло в больницеВидео

14:17

Мобилизация в России не приведет к созданию эффективной боевой силы – Институт изучения войныВидео

14:07

Как сделать маску для рук из соды за 2 минуты: кожа будет гладкой и шелковистой

13:58

Как очистить пятки от огрубевшей кожи и избавиться от мозолей с натоптышами

13:57

Гвинет Пэлтроу отмечает 50-летие в соблазнительном бикини

13:51

В РФ мобилизировали незрячего на один глаз хирурга с раком кожи: он командует взводомВидео

13:31

Гагарина осталась без бровей

13:11

Гороскоп Таро на октябрь 2022 для Раков, Львов и Дев: кто станет богачом месяцаВидео

12:59

"Ядерные угрозы России – проблема не Украины, а всего мира": Подоляк разнес речь Лаврова в ООНВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять