Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине - FT

Ядерное оружие / УНИАН, ua.depositphotos.com

Угрозы и шантаж ядерным оружием президента России Владимира Путина воспринимают во всем мире серьезно.

Как пишет Financial Times, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если Путин предпримет ядерный удар по территории Украины.

"Мы сообщили Кремлю напрямую, в частном порядке на очень высоком уровне, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России. Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно, и мы четко и конкретно заявили, что это повлечет за собой", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Один из высокопоставленных американских чиновников отметил, что, если президент РФ думает, что ядерная угроза запугает Украину, заставив ее капитулировать или отказаться от 20 процентов своей территории, или запугает ее союзников, чтобы они не помогали Украине, то он сильно ошибается.

Два других западных чиновника заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к равноценному возмездию, и, вероятно, вызовет военные ответные действия западных государств с целью наказать Россию.

Ряд официальных лиц убеждены, что, если Путин и прибегнет к ядерному оружию, наиболее вероятным сценарием может быть использование только тактического ядерного оружия, которое предназначено для использования на поле боя.

По мнению некоторых военных экспертов, Путин скорее пригрозит применить ядерное оружие и получит уступки, чем на самом деле применит его. К тому же, плохая координация российских вооруженных сил с начала вторжения в Украину предполагает, что ядерные удары могут не изменить исход боевых действий.

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, он пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различные системы поражения и по отдельным компонентам более современными чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин не пойдет на сценарий применения ядерного оружия. Однако, по мнению Зеленского, в то же время этого нельзя исключать.