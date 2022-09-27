Подняли белый флаг: группа военных РФ сдалась в плен ВСУ

Группа военных РФ сдалась в плен ВСУ/ Генштаб ВСУ, скрин

Украинские воины так напугали российских захватчиков метким огнем, что те решили сразу сдаться в плен, чтобы спасти себе жизнь.

Группа оккупантов подняла белый флаг после того, как бойцы ВСУ вычислили их место расположения и ударили туда огнем. Соответствующее видео обнародовал бывший волонтер, а ныне народный депутат от "Слуги народа" Юрий Мысягин в Telegram.

"После обстрела оккупанты подняли белый флаг и сдались в плен", – подписал видео Мисягин.

В видеоролике видно, как по месту, похожему на блиндаж, наносится удар. После взрыва и возникновения задымления из того места выползают четверо или пятеро российских оккупантов. Они перемещаются в углубление в земле неподалеку и притаиваются там. При этом один из них разворачивает что-то белое, что может означать сдачу в плен.

Через какое-то время оккупант повторяет свою манипуляцию и снова разворачивает что-то белое.

Такое же видео обнародовали и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Однако там не отметили, сдались ли захватчики в плен.

"ВСУ устроили небольшой фейерверк для к*цапов, но им почему-то не понравилось", – подписали видео в СтратКоме.

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Ранее сообщалось, что украинские воины "отправили на концерт к Кобзону" российского полковника, а также трех лейтенантов российских оккупационных войск. Уничтоженного в Украине полковника оккупантов в стране-агрессоре "прикопали по-тихому".

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов рассказал, что украинские военные при подготовке контрнаступления на Харьковском направлении нанесли ракетный удар по штабу российских войск в Изюме. 26 сентября стало известно, что в результате удара HIMARS был ликвидирован начальник ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии ВС РФ полковник Борис Тотиков.

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