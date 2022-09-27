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Ежедневно включал украинские песни в центре Херсона: 75-летний дедушка передал ВСУ более 600 тыс. грн

27 сентября 2022, 15:28

Бывший военный Псковской дивизии за 8 лет войны передал украинским защитникам почти 4 миллиона гривен.

75-летний дедушка передал ВСУ полмиллиона гривен
75-летний "дядя Гриша" передал ВСУ более 600 тысяч гривен / Коллаж фото скриншот

В Херсоне 75-летний Григорий Янченко, который когда-то служил в Псковской дивизии, передал в пользу ВСУ более 600 тысяч гривен. Он в течение полугода помогал украинским защитникам и делал это прямо под носом у российских оккупантов. Об этом "дядя Гриша" рассказал лично, говорится в сюжете ТСН.

Этот дедушка стал известен на всю Украину, когда включал украинские песни прямо посреди Херсона. Сам так он ежедневно собирал деньги на помощь украинским военным. Собранные средства он пересылал защитникам.

Григорий стал волонтером еще в 2014 году. Тогда он собирал деньги для украинских десантников и добробатов. За 8 лет он передал на фронт почти 4 млн грн.

Дедушка вспоминает, что был в ступоре, когда увидел российских военных в Херсоне. Тогда он выехал в центр города и через колонку включал известные украинские песни.

"Я записал туда песни кроме гимна, "Калина", еще военных маршей, плюс еще все украинские песни, которые популярны были ... Только выезжаю, меня уже слышат и ждут. Довольные, с улыбками, это не передать. И вот так едешь и все люди подпевают", - рассказывает Григорий.

75-летний дедушка помогает ВСУ
75-летний "дядя Гриша" передал ВСУ более 600 тысяч гривен / скриншот

Волонтер говорит, что некоторые отдавали для ВСУ даже последние деньги, а кто-то - рубли, которые выдавали оккупанты.

75-летний дедушка помогает ВСУ
75-летний "дядя Гриша" передал ВСУ более 600 тысяч гривен / скриншот

В какой-то момент оккупантам надоел дядя Гриша и ему начали угрожать, коллаборанты передали, что дедушку ждут "на подвале". Знакомые чуть ли не силой вывозили Григория из оккупации. Его катером вывезли сначала в Олешки, потом в Васильевку, а сейчас он находится в Запорожье.

"Каждый месяц, там очень немалые суммы, которые он собирал и отправлял. Говорил, что я не могу, я вам доверяю, знаю, что деньги пойдут на что надо. И вот крайнюю машину, которую я приобрела и перегнала на фронт, она была наполовину куплена из его денег", - говорит руководитель волонтерского центра Галина Гончаренко.

75-летний дедушка помогает ВСУ
75-летний "дядя Гриша" передал ВСУ более 600 тысяч гривен / скриншот

Украинские защитники, которым 8 лет помогал дедушка, хотели перевезти его в более безопасное место, но тот категорически отказался. Дядя Гриша не хочет ехать далеко от Херсона и мечтает вернуться туда. Он не планирует прекращать свою волонтерскую деятельность и будет собирать деньги в Запорожье.

Напомним, ранее известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров (известный проектом Мир наизнанку на канале 1+1) рассказал, на что именно потратил деньги, которые получил, после того как продал на торгах свое элитное авто Сhrysler Сrossfire.

Позднее в Сумах 85-летний горожанин Николай Иванович продал свою недвижимость (квартиру и дачный участок) и передал 35 тысяч долларов (около 1,4 млн гривен) на нужды ВСУ.

Другие новости:

война в Украине волонтеры ВСУ новости Херсона вторжение России
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