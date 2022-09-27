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"Его нужно вешать!": Гиркин рассказал, как Медведчук подставил Путина

27 сентября 2022, 15:13

Террорист до сих пор недоволен обменом Виктора Медведчука на защитников Мариуполя.

Путин, Медведчук, Гиркин
Гиркин рассказал, как Медведчук подставил Путина / скриншот

Бывший главарь боевиков "ДНР", российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) назвал Виктора Медведчука одним из виновников провала России в войне против Украины.

По его словам, именно он обещал Путину легкую победу.

"Это оскорбительно. Судя по всем признакам, именно Медведчук виноват в том, что российские войска заходили в Украину, ожидая, что их будут встречать, и на их сторону будут переходить", - возмутил Гиркин.

По его словам, Медведчук гарантировал Путину и Кремлю, что оккупантов будут встречать с цветами.

"Его пол года продержали в СБУ, где из него выжали всю информацию, которая только может быть. За этого человека, которого нужно вести на лобное место и вешать при большом количестве народа и с табличкой "предатель", отдаем батальон самых подготовленных солдат (полк "Азов" - ред.). И это все проводится в день объявления мобилизации. Все это я назвать могу совокупностью предательства и кретинизма", - едва сдерживался террорист.

Кума Путина Медведчука отдали России

21 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Из 215 украинских защитников, которые вернулись домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом завил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

После обмена он был отправлен в Турцию. Оттуда его отправили в Россию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Стоит отметить, что он прямо не назвал фамилию Медведчука, но добавил, что это человек "о котором настаивал Путин".

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Виктор Медведчук Владимир Путин Игорь Гиркин
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