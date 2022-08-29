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Деньги для ВСУ: на Одесчине продали арбуз, который везли за 900 км из захваченного Херсона

29 августа 2022, 12:27

Арбуз весил более восьми килограмм. Стартовая цена лота - 100 грн. И теперь владельцем арбуза за две тысячи гривен стал местный житель — Тарас.

Арбуз,деньги
На Одесчине продали за 2 тысячи арбуз из оккупированного Херсона / коллаж УНИАН и скриншот из видео

Под Одессой, в городе Южный, прошел благотворительный аукцион, на котором собирали средства для ВСУ. Главным лотом стал арбуз – не простой, а херсонский, с большим трудом вывезенный из оккупации. Об этом написала Facebbok журналистка Ольга Годовенко.

За полосатого красавца выторговали 2 тысячи гривен.

"Херсонский арбуз за 2 тысячи гривен! В Южном на аукционе продали арбуз за 2 тысячи гривен. Его везли из Херсона 8 дней, преодолев 900 километров. Деньги, вырученные от продажи арбуза, идут на помощь ВСУ", — написала Годовенко.

Видео дня

Арбуз весил более 8 кг. Стартовая цена лота - от 100 грн. Владельцем арбуза за две тысячи гривен стал местный житель — Тарас.

Арбуз

Арбуз

Напомним, ранее известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров (известный проектом Мир наизнанку на канале 1+1) рассказал, на что именно потратил деньги, которые получил, после того как продал на торгах свое элитное авто Сhrysler Сrossfire.

"Специально ко Дню Независимости мы доставили из Латвии партию машин для ВСУ — более 20 пикапов, джипы, микроавтобус. Я волновался, когда вся эта партия уже стояла в Европе и "поджимали сроки". Казалось, что успеть невозможно. Но помогло единство — на первую просьбу нашлись волонтеры, которые помогли организовать самую сложную логистику и за несколько дней доставить всю колонну", — говорит телеведущий.

Позднее в Сумах 85-летний горожанин Николай Иванович продал свою недвижимость (квартиру и дачный участок) и передал 35 тысяч долларов (около 1,4 млн гривен) на нужды ВСУ.

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