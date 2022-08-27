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85-летний сумчанин продал квартиру с дачей, а деньги отдал на нужды ВСУ

27 августа 2022, 14:00

Получив средства от продажи недвижимости, Николай Иванович он попросил племянницу побыстрей найти волонтерский фонд, собирающий средства на нужды ВСУ.

Купюры, дедушка
85-летний сумчанин продал квартиру с дачей, а деньги отдал на нужды ВСУ / коллаж УНИАН и скриншот из видео

В Сумах 85-летний горожанин Николай Иванович продал свою недвижимость (квартиру и дачный участок) и передал 35 тысяч долларов (около 1,4 млн гривен) на нужды ВСУ. Об этом сообщает общественный фонд "Сумы", которому мужчина и передал деньги.

Николай Иванович всю жизнь прожил в Сумах. Этим летом у него скончалась супруга, а до того – умер сын. Мужчина решил продать квартиру и дачный участок, чтобы помочь украинским бойцам во воевать с россиянами.

Получив средства от продажи недвижимости, он попросил племянницу найти волонтерский фонд, собирающий средства на нужды ВСУ

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"Второй день наша команда пытается осознать этот факт. Пожалуй, такие вещи и не нуждаются в лишних комментариях", - подчеркивают сотрудники фонда "Сумы".

85-летний сумчанин продал квартиру с дачей, а деньги отдал на нужды ВСУ

85-летний сумчанин продал квартиру с дачей, а деньги отдал на нужды ВСУ

Напомним, ранее известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров (известный проектом Мир наизнанку на канале 1+1) рассказал, на что именно потратил деньги, которые получил, после того как продал на торгах свое элитное авто Сhrysler Сrossfire.

"Специально ко Дню Независимости мы доставили из Латвии партию машин для ВСУ — более 20 пикапов, джипы, микроавтобус. Я волновался, когда вся эта партия уже стояла в Европе и "поджимали сроки". Казалось, что успеть невозможно. Но помогло единство — на первую просьбу нашлись волонтеры, которые помогли организовать самую сложную логистику и за несколько дней доставить всю колонну", — говорит телеведущий.

До того легендарный голливудский актер Ричард Гир принял решение также помочь Украине, на которую зверски напала россия и убивает мирных жителей и детей.

Актер выставил на продажу свой кабриолет Jaguar XK8 1999 года выпуска, чтобы помочь украинцам, пострадавшим от войны с Россией.

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