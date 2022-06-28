Украинский школьник ради ВСУ продал дорогущую футболку с автографом Роналду: футболист отреагировал

Сам Криштиану Роналду прокомментировал продажу своей футболки на благотворительном аукционе.
В Ивано-Франковске 14-летний подросток Владимир Романчук продал свою самую любимую футболку кумира Криштиану Роналду на благотворительном аукционе, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.
О продаже футболки с автографом футболиста на аукционе сообщила команда координационного центра Save Ukraine Now.
Футболка с матча квалификации на Евро-2022 между сборными Португалии и Украины, который состоялся еще 22 марта 2019 года в Лиссабоне, была продана за 70 тысяч грн.
В частности, на футболке есть и автограф знаменитого португальского футболиста-нападающего и пятикратного обладателя "Золотого мяча".
Мальчик таким образом хотел сделать свой вклад в победу Украины. Собранные средства пойдут на закупку медикаментов для украинских военных.
"Благотворительный аукцион завершен! Победителем стал Руслан Карий, который сейчас живет в США, со ставкой в 70 тыс. грн! Руслан является победителем многих благотворительных аукционов в поддержку наших военных", - говорится в сообщении организаторов аукциона.
Роналду отреагировал
Сам Криштиану Роналду прокомментировал продажу своей футболки на благотворительном аукционе. Он выразил надежду, что это поможет Украине завоевать счастливое будущее.
"Надеюсь, что моя футболка с матча с Украиной 2019 года поможет молодым людям найти лучшее будущее. Хочу поздравить Украинскую ассоциацию футбола с такой акцией. Молюсь о мире", - сказал он.
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