ВСУ могли уничтожить центр управления иранскими дронами на Херсонщине - ISW

ВСУ уничтожили центр управления иранскими дронами / Коллаж фото Reuters, Iranian Army

Украинские военные могли уничтожить российский центр управления и обучения иранскими дронами, которые были переданы вражеским войскам для ударов по украинским городам. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщал о том, что ВСУ ударили по объекту оккупантов в Чулаковке на Кинбургской косе Херсонской области. Тогда было ликвидировано 40 оккупантов и 20 иранских инструкторов, которые обучали россиян пользоваться беспилотниками Shahed-136.

В Оперативном командовании "Юг" подтвердили успешный удар, но ничего не указали про дроны.

Известно, что Кинбургская коса находится под контролем оккупантов и расположена в пределах 4 км от Очакова, который находится под контролем ВСУ. Контроль над косой дает россиянам возможность атаковать украинские города.

Скандал с иранскими беспилотниками для России

Напомним, в Украине уже удалось сбить иранские беспилотники, которые были переданы России для атак по украинским гражданам.

Президент Украины поручил МИДу отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. После этого стало известно о том, что Украина выгнала посла Ирана.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Иран должен немедленно прекратить поставки оружия России. Он назвал иранские беспилотники единственной третьей стороной и отметил, что в связи с этим Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной.

Украина пригрозила Ирану изоляцией в ответ на поставки оружия России.

Другие новости: