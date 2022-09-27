Ночью РФ ударила ракетами по Николаеву и Запорожью

В Запорожье оккупанты попали в объекты инфраструктуры. В Николаеве известно о повреждении жилых домов и магазинов, а также сети водопровода.
Российские оккупационные войска ночью 27 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью и дважды обстреляли Николаев.
Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, оккупанты попали в объекты инфраструктуры. Данные о пострадавших и разрушении уточняются.
"Важно! Соблюдайте меры предосторожности! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, находитесь в укрытиях. Есть риск повторных атак", - написал Старух в Telegram.
По словам мэра Александра Сенкевича, в Николаеве "прилеты" были в разных районах города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода.
"Прошу всех быть максимально осторожными! Не публикуйте в соцсетях адреса прилетов! Больше информации сообщу вам через несколько часов", - написал Сенкевич в Telegram.
Как сообщал Главред, ночью 26 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Два дрона попали в объект военной инфраструктуры. Один - уничтожен силами противовоздушной обороны. В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения.
Днем 26 сентября российские захватчики осуществили ракетный удар по городу Первомайский на Харьковщине. В результате погибла 15-летняя девушка.
Другие новости:
- "Ликвидируют лично": дипломат назвал 2 способа остановить ядерный шантаж Путина
- Россияне пошли в наступление
- Идет поток "пушечного мяса": россияне почувствовали, что проигрывают - Зеленский