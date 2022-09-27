Ночью РФ ударила ракетами по Николаеву и Запорожью

Ночью РФ нанесла ракетные удары по двум городам Украины / Фото УНИАН

Российские оккупационные войска ночью 27 сентября нанесли ракетный удар по Запорожью и дважды обстреляли Николаев.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, оккупанты попали в объекты инфраструктуры. Данные о пострадавших и разрушении уточняются.

"Важно! Соблюдайте меры предосторожности! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, находитесь в укрытиях. Есть риск повторных атак", - написал Старух в Telegram.

По словам мэра Александра Сенкевича, в Николаеве "прилеты" были в разных районах города. Пока известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода.

"Прошу всех быть максимально осторожными! Не публикуйте в соцсетях адреса прилетов! Больше информации сообщу вам через несколько часов", - написал Сенкевич в Telegram.

Как сообщал Главред, ночью 26 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Два дрона попали в объект военной инфраструктуры. Один - уничтожен силами противовоздушной обороны. В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения.

Днем 26 сентября российские захватчики осуществили ракетный удар по городу Первомайский на Харьковщине. В результате погибла 15-летняя девушка.

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