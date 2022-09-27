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Фейковый "референдум" ничего не изменит, цель ВСУ – освобождение всей Луганщины – Гайдай

27 сентября 2022, 15:18

Заявления о якобы явке на псевдореферендум в Луганской области в 90% не выдерживают критики, отметил Сергей Гайдай.

Гайдай ВСУ
Украинцы в Луганской области оказались в заложниках у преступников - Гайдай / Коллаж Посольство США в Украине, Суспільне

Оккупанты России нарисовали в оккупированной Луганской области явку на референдум, дескать, 90%. По сути, речь идет о миллионе избирателей, в то время как там не живет столько людей. Никакой демократии на "голосовании" не было. Подобные "мероприятия" не остановят Украину, которая ставит перед собой задачу освобождения всей Луганщины. Об этом заявил глава ОВА Сергей Гайдай.

Как сообщает 24 канал, чиновник подверг критике "референдум" оккупантов на захваченной Луганщине и отметил, что они нарисовали явку, которая не соответствует числу жителей на данной территории.

"Явка почти в 90%, более миллиона избирателей – что эти россияне несут? Там столько людей нет", - сказал Гайдай.

Чиновник отметил, что в ходе своих псевдореферендумов россияне нарушили все нормы демократии. Украинцы оказались в заложниках у преступников, их заставляли принимать участие в "голосовании".

"Это была полная антидемократия – никакой тайны голосования, принуждение, угрозы, многократное "голосование", отсутствие документов и наконец – "мобилизация". Наши люди в заложниках у преступников", - отметил руководитель ОВА.

Также он заверил, что фейковые "референдумы" не остановят Украину, которая намерена освободит от российской оккупации всю Луганскую область.

"Чтобы не происходило в следующие дни – нас не остановить, фейковый референдум не может ничего изменить. Наша цель – деоккупация всей Луганщины", - добавил Сергей Гайдай и подчеркнул, что участников организации псевдореферендума ждет наказание.

"Референдумы" России в Украине

Россия и коллаборанты в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях в период с 23 по 27 сентября проводят, дескать, референдумы. Они намерены "присоединить" украинские территории к РФ.

Президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию в России. Он также сказал, что Москва собирается признать "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что после "референдума" на Донбассе российские власти намерены оперативно оформить все документы о признании "результатов голосования".

"При положительном решении на "референдумах" на Донбассе, последуют действия парламента и президента России. Будут подписаны документы, все будет оперативно", - сказал Песков.

Президент Владимир Зеленский отметил, что якобы референдумы России на захваченных территориях Украины исключают возможность дальнейшего диалога Киева и Москвы. Это опасный сигнал от Путина, который демонстрирует его неготовности завершать войну.

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ВСУ войска России референдум на Донбассе война России и Украины
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