Армия Украины сокрушила штурмовик Су-25, вертолет Ми-8 и военную технику войск России на юге

Украинские войска сбили российский штурмовик Су-25 на южном фронте / ДШВ ВСУ

Силы обороны Украины за пятницу, 23 сентября, выполнили около 290 задач по поражению целей войск России в Херсонской и Николаевской областях. Сбиты штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8. Уничтожена гаубица 152 мм Мста-Б, танк и 16 единиц другой автобронетехники. Ликвидирован 51 российский солдат. Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Согласно данным сводки ОК Юг, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ по итогам прошедших суток выполнили около 290 огневых задач.

Поражены понтонная переправа врага в Новой Каховке, два скопления вооружения и военной техники захватчиков в Бериславском районе, 3 ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станция РЭБ в районе Крутого Яра, ЗРК Тор в Баштанском районе Николаеве и колонна вооружения и военной техники в Каховке.

Оккупанты потеряли 152 мм гаубицу Мста-Б, танк, а также 16 единиц другой автобронетехники.

Авиация армии Украины нанесла 20 ударов по позициям РФ. Сокрушен российский вертолет Ми-8 в Николаевском районе, Су-25 сбит в Бериславском районе Херсона.

Проведена работа по обнаружению вражеских средств сил и средств, которые подтягиваются в оккупированный Крым. Над ними устанавливается огневой контроль.

"Нами проведена подготовительная работа по выявлению пунктов управления, мест сосредоточения вражеского вооружения и техники, установке мест подтягивания резерва, в том числе и железной дороге по направлению временно оккупированного Крыма. Над этими объектами устанавливается огневой контроль", - отметили в ОК Юг.

Также подчеркивается, что в Черном море осуществляют маневры 15 кораблей и катеров врага, среди них 3 надводных и 1 подводный носитель ракет Калибр. Готовы к применению 28 таких ракет.

Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины продолжают проводить контрнаступательную операцию в Херсонской области. Украинским войскам за несколько недель удалось освободить около 500 квадратных километров региона. Известно о деоккупации 5 населенных пунктов – Высокополья, Нововознесенского, Белогорки, Сухого Ставка и Миролюбовки.

Бывший руководитель Луганской ВГА Георгий Тука считает, что войска России на правом берегу Днепра в Херсоне могут попасть в окружение. По его словам, ВСУ нужно избежать штурма Херсона. Для этого военное командование в Москве должно принять решение о выводе оккупантов из города.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что ВСУ могут освободить захваченный Херсон уже в ближайшие недели. По его словам, украинский Генштаб проводит мастерскую работу по изматыванию российских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Смотрите видео ТСН - ВСУ могут вернуть часть Херсонщины в ближайшие недели

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