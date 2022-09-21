ВСУ нужно избежать штурма Херсона, войска РФ под угрозой окружения должны выйти из города – Тука

Очень надеюсь, что ВСУ удастся избежать прямого штурма Херсона - Тука / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН

Украине нужно избежать сценария прямого штурма оккупированного Херсона. Над войсками РФ в регионе нависла угроза окружения, и Москва должна принять решение об эвакуации своих оккупационных сил. Есть надежда, что удастся вытеснить врага из области при помощи обходных военных маневров. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В интервью Главреду он рассказал о том, что украинской армии следует избежать прямого штурма Херсона. Российским войскам грозит окружение, Москва должна немедленно забрать оттуда свои войска.

"Я очень надеюсь, что действия Вооруженных сил Украины будут эффективными и нам удастся избежать прямого штурма Херсона.

Это не тайна – над российской группировкой в Херсоне – в условиях уничтоженных путей инфраструктуры и обеспечения – нависла угроза окружения. Россияне это понимают. Мы рассчитываем, что они примут решение о немедленной эвакуации личного состава", - сказал Тука.

По словам бывшего главы Луганской ВГА, он надеется, что армии Украины не придется брать штурмом такой большой город, как Херсон, и удастся вытеснить оккупантов из региона обходными военными способами.

"При таком сценарии нам удастся избежать полномасштабного штурма такого большого города, как Херсон. Мне, как украинцу, очень не хотелось бы признавать, что наши войска вынуждены идти на большой штурм. Очень надеюсь, что мы сможем выжать врага обходными военными маневрами", - подчеркнул Георгий Тука.

Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины в рамках военной операции по освобождению Херсонской области деоккупировали уже около 500 квадратных километров региона. Под контроль Киева возвращено 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

Бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что в Украине есть минимум три участка, где ВСУ могут взять в окружение войска России.

Речь идет Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

20 сентября гауляйтер захваченной Херсощины Владимир Сальдо заявил, что коллаборанты вместе с оккупантами приняли решение провести в регионе "референдум" о якобы присоединении к России. Псевдореферендум собираются провести с 23 по 27 сентября. На эти же даты запланированы "мероприятия" в Донецкой и Луганской областях.

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