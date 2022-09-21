Распад России неизбежен, вторжение ВСУ на российскую территорию не понадобится - Георгий Тука

Россия может воспользоваться зимней паузой, чтобы накопить резервы и получить новые образцы вооружений – Тука / Коллаж Главред, УНИАН

Вооруженные силы Украины практически освободили Харьковскую область и улучшили свое положение для наступления на Донбассе. Контрнаступление продолжается, украинские войска постепенно освобождают территории в Донецкой и Луганской областях.

Россия после поражения на Харьковщине обстреливает объекты критической инфраструктуры и перебросила часть войск на Донбасс. Там оккупанты пытаются продвинуться в Бахмутском направлении и продолжают атаки.

В интервью Главреду бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал о трех направлениях, на которых ВСУ могут нанести удар по РФ, рисках продвижения России на Донбассе, угрозах наступления с территории Беларуси, возможных планах Москвы по всеобщей мобилизации, опасности окружения Херсона, возможных ударах российских войск по критической инфраструктуре в отопительный период и сценариях распада России.

Молниеносная операция ВСУ в Харьковской области привела к переполоху среди пропагандистов России. Как вы считаете, пошатнулись ли позиции Путина в Кремле?

В России действительно случился переполох. Периодически мониторю российские средства пропаганды – там по меньшей мере 3-4 дня царили растерянность и нескрываемое разочарование. Касательно ситуации в Кремле, по данным нашей и американской разведок, там есть определенные негативные тенденции для россиян и позитивные процессы для нас.

Отстранили ряд генералов, возможно, некоторые дела передадут в военный трибунал. Не хотел бы вдаваться в конспирологию, но огромное количество источников информации указывает на грядущую отставку министра обороны РФ Сергея Шойгу. Есть информация, что Шойгу срочно продал дом стоимостью 18 млн долларов, о котором в свое время говорилось в расследовании Фонда Навального.

Поговаривают, что в ближайшее время Путин может объявить полномасштабную мобилизацию, обвинив именно Шойгу в провалах "спецоперации".

В Пентагоне отметили, что часть российских войск была переброшена из Харьковской области на Донецкое направление. Как вы считаете, есть ли у оккупантов шансы усилить наступление в районе Бахмута?

Часть войск была передислоцирована на территории Донетчины и Луганщины, а те подразделения, что понесли самые большие потери, были выведены в Россию. Некоторые из них фактически прекратили свое существование – физически не осталось ни личного состава, ни техники. В связи с переброской войск можно ожидать повышения давления РФ на Донбассе.

Нужно отметить, что наша разведка и партнеры пристально следят за тем, чтобы вооруженные формирования России, которые отошли с Харьковщины, не были переброшены на север. На территории Беларуси они, возможно, могли бы объединиться с 15 тысячами участников очередных российско-белорусских учений и попытаться нанести удар с северного направления. Имею в виду угрозу Ровенщине, Житомирщине, Черниговщине и Киеву. Сценарии нельзя исключать. Однако я уверен, разведки очень внимательно следят за логистикой России.

Аналитики Института изучения войны отметили, что ВСУ могут окружить войска России в Лимане и открыть для себя путь в Северодонецк и Лисичанск. Возможен ли такой сценарий? Как это могло бы повлиять на дальнейшее освобождение Донбасса?

Сценарий возможен. Российские захватчики, теоретически, могут оказаться в оперативном окружении на нескольких участках. Как в Донецкой и Луганской областях, так и на Херсонщине. В целом это, как минимум, три точки.

Несколько дней назад произошла интересная ситуация – оккупанты ожидали наступления ВСУ и оставили Кременную и Сватово на Луганщине. Об этом мне рассказали местные жители, а позже информацию подтвердили в Главном управлении разведки. Но украинские войска не готовы были к сценарию срочного и немедленного наступления с целью завладения оставленными территориями. И уже спустя день россияне вернулись в Сватово.

Позже появилась замечательная новость - Вооруженными силами Украины была уничтожена автостанция в Сватово, из которой русские сделали казарму. На тот свет ушли от 150 до 200 захватчиков.

В России заговорили о так называемой самомобилизации. Что мы можем под этим понимать – промежуточный этап перед масштабной мобилизацией или это регионы пытаются перехватить у Кремля инициативу в войне с Украиной? Может, речь идет о каком-то начале условной "битвы за Кремль" между центром и регионами?

"Самомобилизацию" начал пресловутый Кадыров несколько дней назад. Он объявил, что Чечня самомобилизуется. Появились пропагандистские видео, как кадыровцы торжественно, с флагами и бубнами, пошли, мол, наводить свой порядок в Украине.

После этого о якобы самомобилизации заговорили в других регионах России. Речь идет о формировании так называемых добровольческих батальонов под эгидой местных администраций.

Мы видим ухудшение ситуации с безопасностью в Белгородской области. Сообщается о"хлопках", россияне укрепляют границу. Как вы считаете, может ли война против Украины перенестись на территорию РФ?

Непростой вопрос. Подобные комментарии - прерогатива военных. Если говорить с военной точки зрения, технически это может быть реализовано. На границе между Украиной и Россией нет никаких препятствий для продвижения вооруженных сил обеих стран.

Украинское войско способно реализовать подобный рейд, однако это зависит от решения высшего политического руководства нашей страны.

Сегодня даже намеков на такое решение я не вижу. Для меня до сих пор загадка, почему мы не наносим массовых ударов по военным объектам, которые расположены на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

А может ли Россия к весне собрать определенное число людей, организовать обучение и отправить их на поле боя? Станет ли такой сценарий проблемой для Украины?

Это реальный сценарий. В нашем обществе доминирует точка зрения, согласно которой военные действия зимой, в основном, утихают и начинается окопная война. Но так происходит не всегда. Зимой проводятся полномасштабные военные операции, о чем свидетельствуют события в Дебальцево, которые происходили в январе-феврале 2015 года.

Мы не должны недооценивать врага. Мы за это заплатили слишком большую цену на первом этапе полномасштабной войны в феврале-апреле 2022 года. Наши силы ограничены.

Россия действительно может использовать зимнюю паузу для накопления сил. Речь идет не только о подтягивании новой живой силы для пополнения уничтоженных и обескровленных формирований.

Москва, к сожалению, за этот период может получить новые образцы вооружений. За короткий промежуток времени россияне получили беспилотники от Ирана. Наши военные и американские эксперты уже говорят, что эти дроны, хотя и без технологических особенностей, опасны для наших войск.

Это дроны-камикадзе. Беспилотники летают на низких высотах, существенно ограничивая использование средств ПВО для поражения таких вражеских целей. Они уже наносят урон нашим войскам - уничтожают артиллерийские подразделения, тяжелую бронетехнику. Метко работают против наших ребят и доставляют немало хлопот.

Россия может потратить 3-4 месяца для того, чтобы провести переговоры, найти какие-то новые вооружения, получить их и научить с ними работать солдат.

Во время нашего разговора вы упоминали о Херсонщине. По вашему мнению, как Россия, учитывая сложную ситуацию с логистикой, может удерживать оккупированный регион?

Я очень надеюсь, что действия Вооруженных сил Украины будут эффективными и нам удастся избежать прямого штурма Херсона.

Это не тайна - над российской группировкой в Херсоне – в условиях уничтоженных путей инфраструктуры и обеспечения – нависла угроза окружения. Россияне это понимают. Мы рассчитываем, что они примут решение о немедленной эвакуации личного состава.

При таком сценарии нам удастся избежать полномасштабного штурма такого большого города, как Херсон. Мне, как украинцу, очень не хотелось бы признавать, что наши войска вынуждены идти на большой штурм.

Очень надеюсь, что мы сможем выжать врага обходными военными маневрами.

Поражение РФ в Харьковской области стало тактической победой Украины. Как Москва может на это ответить? Мы вспоминали о мобилизации, видели удары по критической инфраструктуре. Что еще может сделать Россия - будет пытаться бить по центрам принятия решений или у нее могут быть какие-то другие планы?

Россия может попытаться нанести удары по тем объектам, которые они называют "центрами принятия решений". Несмотря на то, что информация нам известна с первых дней войны, иногда россиянам удавалось реализовать свои намерения. Речь идет не о правительственных зданиях, а об оперативных штабах и пунктах управления войсками. К сожалению, случаи ударов были.

Полагаю, накануне отопительного зимнего периода Россия сосредоточит внимание на попытках уничтожения критической инфраструктуры, которая обеспечивает города-миллионники электроэнергией, водоснабжением и газоснабжением. Я вижу в этом огромную опасность.

Подавляющее большинство людей, которые уже вернулись в мой родной Киев, не осознают угрозы. Призываю всех на минутку закрыть глаза и представить свое существование в многоэтажке, которая осталась без света, воды и газа. Не работают лифты. Магазины закрыты. В таких крупных городах, как Киев, Днепр, Одесса и др. может появиться очень много проблем.

Коварство россиян может проявиться в зимний период и стать самой большой угрозой.

Как могли измениться сценарии завершения войны после освобождения ВСУ Харьковской области? Понимаем, что война будет длительной, но, возможно, есть надежда на более быстрое развитие событий?

Я не сторонник идеи, что украинская армия, мол, должна переносить военные действия на территорию России. Мне это не импонирует – я четко осознаю с первого дня 2014 года, что любая война влечет за собой потери. Мы хотели бы, чтобы на войне уничтожали только врага, но, к сожалению, гибнут и наши ребята. Мне бы этого очень не хотелось.

По моему мнению, надо искать другой путь – налаживать более активное взаимодействие с международными партнерами. В первую очередь – с США и Великобританией.

Меня приятно удивили события, которые произошли в течение последних двух недель. Бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес дважды, подчеркиваю, призывал Вашингтон быть готовым к началу процессов, связанных с распадом России.

Когда я в 2016 году вернулся из Луганской области в Киев, то смог пообщаться, в том числе, с нашими американскими партнерами. В основном это люди, которые либо работали в военной сфере, либо имеют определенное отношение к специальным службам. Тезис о запуске процессов дезинтеграции России я постоянно пытался донести американцам и британцам.

Проблема заключается в том, что Россию в начале 1990-х годов от распада спасла лишь позиция Запада. Мировое сообщество опасалось, что при подобном сценарии будет потерян контроль над оружием массового поражения.

Современное поколение считает тезисы о развале России какой-то фантастикой, потому что не знает событий, происходивших 30 лет назад. Извините, но можно посмотреть документальные фильмы тех времен, даже российские.

Тогда работало адекватное НТВ. Канал показывал, как на Урале губернатор Россель напечатал собственные деньги, демонстрировал объявления о создании Дальневосточной народной республики и закрытие Татарстаном и Башкортостаном собственного воздушного пространства для пролета самолетов Аэрофлота. В те времена, согласно опросам, более 80% жителей Калининградской области выступали за интеграцию с Евросоюзом.

Все это я прекрасно помню – сведения есть в открытом доступе в средствах массовой информации.

Однако мировое сообщество, во главе с США, панически боялось потерять контроль над вооружением и поэтому поддерживало даже единство СССР. Американский президент Джордж Буш-старший, когда выступал в Киеве на заседании Верховной Рады, призвал Украину не выходить из состава Советского Союза.

Затем американцы поддержали территориальную целостность России в том формате, в котором она покидала СССР. В то же время грузовые самолеты привозили долларовую наличку в Россию. Два самолета садились в Москве, один – в Санкт-Петербурге. Штаты спасли Россию от реального голода и накормили империю зла "ножки Буша", над которыми россияне сейчас насмехаются. Но тогда они ели их тоннами, потому что в стране существовала угроза реального голода.

По моему мнению, в дискуссии о распаде России есть перспектива. Откровенно и искренне радуюсь, что, возможно, и я внес свой небольшой вклад, когда в течение 5 лет постоянно дискутировал с нашими партнерами, что нужно изменить взгляд на проблему. Не нужно удерживать целостность РФ ради контроля над оружием массового поражения – следует разрабатывать новые механизмы контроля. В то же время надо понимать, что процесс распада России при текущих условиях и обстоятельствах неминуем.

Об этом говорит и генерал Бен Ходжес. Считаю, что это не позиция одного человека, а новая тема для США. Она, надеюсь, приведет к появлению нового тренда и дискуссии в американском политическом истеблишменте. Развитие тезиса, согласно которому развал России неизбежен и надо способствовать этому процессу, чтобы навеки избавиться от такого соседа, как Российская Федерация, должно привести к результату. Мы должны достичь своей цели политическим и экономическим путем, но не вторжением ВСУ на российскую территорию.

Получается, мы можем ожидать распада России в результате внутреннего раскола или внешнего давления?

Да. Не секрет, что, во-первых, внутри самого так называемого Садового кольца существует огромное количество внутренних противоречий. Проблемы есть и в отношения между федеральным центром и субъектами федерации. Кроме того, серьезные противоречия в языковой, религиозной, культурной и экономической сферах. Подавляющее большинство жителей Сибири не отождествляют себя с Москвой.

Распад России – реальный сценарий, и к такому варианту развития событий нужно быть готовым.

Продолжительность войны Украины с Россией зависит от сроков распада РФ?

Я в этом абсолютно убежден. Генерал США в отставке Бен Ходжес в своем выступлении справедливо заметил - если сейчас какие-то воинственные чеченцы запустят движение сопротивления на оккупированной Ичкерии, у Путина не будет никаких сил и возможностей защищать территориальную целостность РФ.

Если бы не те предатели чеченского народа, которых сейчас содержит режим Кадырова, у России внешне не было бы ресурсов для ведения активных военных действий.

Когда это может произойти?

Распад России не будет мгновенным, понадобится определенное время. На мой взгляд, нужно наблюдать за двумя моментами.

Первый – ослабление федерального центра. Сейчас это уже происходит.

Второй – стремительное падение уровня жизни, что должно усиливать процессы дезинтеграции государства.

России пока удается поддерживать определенный уровень жизни собственного населения, рядовые россияне не очень озабочены санкциями в отношении РФ.

Украинские и американские аналитики откровенно утверждают – США, когда вводили санкции против России, не ожидали, что российская экономика может так долго продержаться. Но здесь Вашингтон действует как удав (постепенно зажимает свою жертву), а не кобра (которая наносит мгновенный удар).

Негативные последствия для экономики России, как прогнозируют эксперты, неизбежны. Если раньше речь шла об октябре-ноябре этого года, сейчас называют март-апрель 2023 года.

Один из негативных трендов для экономики - уменьшение объемов экспорта нефтепродуктов России, что существенно скажется на показателях бюджета страны.

Критических показателей достигнет и объем экспорта вооружений. После неудач России в Украине в целом, а также во время Харьковской операции, россияне несут потери на этом рынке. Это существенный удар для Москвы, которая еще недавно занимала второе место в мире на этом рынке.

Удар по углеводородам и оружию – два ключевых фактора будущего экономического упадка Российской Федерации.

Могут ли Россию лишить ядерного оружия?

Как гражданин Украины, я бы очень хотел, чтобы Россия была лишена ядерного оружия. Никаких возражений нет. Но это возможно только при сценарии распада РФ на субъекты федерации или другие государственные образования.

У нас в Украине подавляющее большинство людей вопят о том, что, мол, дайте нам атомную бомбу. Однако они не понимают, что эксплуатация и содержание ядерного оружия – это огромные расходы из государственного бюджета. Ежедневно надо работать над тем, чтобы удерживать оружие в безопасности.

Кстати, западный мир может воспользоваться фактором удержания ядерного оружия в том случае, если в отношении определенных субъектов РФ будет применяться статус стран, которые не имеют право обладать ядерным оружием.