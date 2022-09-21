Армия Украины может окружить войска РФ в Донецкой, Луганской областях и на Херсонщине – Тука

ВСУ могут открыть для себя путь к Северодонецку и Лисичанску / Коллаж Сергей Гайдай, УНИАН

Силы обороны Украины могут окружить войска России в Донецкой, Луганской областях и на Херсонщине. На днях оккупанты оставили Кременную и Сватово на Луганщине, однако ВСУ не были готовы к такой ситуации, поэтому завладеть оставленными территориями не удалось. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

В интервью Главреду в ответ на вопрос о том, могут ли украинские войска окружить армию РФ в Лимане и открыть для себя путь к Северодонецку и Лисичанску, он сказал, что такой сценарий возможен.

ВСУ способны окружить оккупантов как минимум на трех участках, это возможно в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

"Российские захватчики, теоретически, могут оказаться в оперативном окружении на нескольких участках. Как в Донецкой и Луганской областях, так и на Херсонщине. В целом это, как минимум, три точки", - отметил Тука.

Также он добавил, что ранее россияне оставили Кременную и Сватово в Луганской области, однако украинская армия не была готова к такому сценарию, и оккупанты вернулись на прежние позиции.

"Несколько дней назад произошла интересная ситуация – оккупанты ожидали наступления ВСУ и оставили Кременную и Сватово на Луганщине. Об этом мне рассказали местные жители, а позже информацию подтвердили в Главном управлении разведки. Но украинские войска не готовы были к сценарию срочного и немедленного наступления с целью завладения оставленными территориями. И уже спустя день россияне вернулись в Сватово", - подчеркнул Георгий Тука.

Война России против Украины

Россия и ее коллаборанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях заявили о намерении провести так называемый "референдум" с целью "присоединения" захваченных территорий к РФ. "Мероприятия" запланированы на период с 23 по 27 сентября.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что российский парламент будет готов признать "результаты" псевдореферендумов для последующей аннексии территорий Украины.

"Если жители Донбасса в ходе свободного волеизъявления выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим", - разразился угрозой Володин.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал планы России по проведению "референдумов" в Украине шантажом и страхом разгрома ВСУ российской армии. Он подчеркнул, что такие угрозы можно отразить только силой, и Киев готов решить вопрос.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации на территории России. Призывать собираются лиц с военным опытом и тех, кто проходил службу в рядах ВС РФ. Также он сказал, что Москва намерена признать "результаты референдумов" на оккупированных территориях Украины.

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