Армия Украины может окружить войска РФ в Донецкой, Луганской областях и на Херсонщине – Тука

Оккупанты РФ ранее оставили Кременную и Сватово, но ВСУ не удалось взять территории под контроль, сказал Георгий Тука.
Силы обороны Украины могут окружить войска России в Донецкой, Луганской областях и на Херсонщине. На днях оккупанты оставили Кременную и Сватово на Луганщине, однако ВСУ не были готовы к такой ситуации, поэтому завладеть оставленными территориями не удалось. Об этом заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
В интервью Главреду в ответ на вопрос о том, могут ли украинские войска окружить армию РФ в Лимане и открыть для себя путь к Северодонецку и Лисичанску, он сказал, что такой сценарий возможен.
ВСУ способны окружить оккупантов как минимум на трех участках, это возможно в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
"Российские захватчики, теоретически, могут оказаться в оперативном окружении на нескольких участках. Как в Донецкой и Луганской областях, так и на Херсонщине. В целом это, как минимум, три точки", - отметил Тука.
Также он добавил, что ранее россияне оставили Кременную и Сватово в Луганской области, однако украинская армия не была готова к такому сценарию, и оккупанты вернулись на прежние позиции.
"Несколько дней назад произошла интересная ситуация – оккупанты ожидали наступления ВСУ и оставили Кременную и Сватово на Луганщине. Об этом мне рассказали местные жители, а позже информацию подтвердили в Главном управлении разведки. Но украинские войска не готовы были к сценарию срочного и немедленного наступления с целью завладения оставленными территориями. И уже спустя день россияне вернулись в Сватово", - подчеркнул Георгий Тука.
Война России против Украины
Россия и ее коллаборанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях заявили о намерении провести так называемый "референдум" с целью "присоединения" захваченных территорий к РФ. "Мероприятия" запланированы на период с 23 по 27 сентября.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что российский парламент будет готов признать "результаты" псевдореферендумов для последующей аннексии территорий Украины.
"Если жители Донбасса в ходе свободного волеизъявления выскажутся, что хотят быть в составе России, мы их поддержим", - разразился угрозой Володин.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал планы России по проведению "референдумов" в Украине шантажом и страхом разгрома ВСУ российской армии. Он подчеркнул, что такие угрозы можно отразить только силой, и Киев готов решить вопрос.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации на территории России. Призывать собираются лиц с военным опытом и тех, кто проходил службу в рядах ВС РФ. Также он сказал, что Москва намерена признать "результаты референдумов" на оккупированных территориях Украины.
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