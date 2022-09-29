Путин "размахивает ядерной дубинкой" с одной четкой целью – генерал США/ УНИАН, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин пытается шантажировать мир ядерным оружием, чтобы заставить другие государства предоставлять Украине меньше военной помощи.

Для того, чтобы ограничить поддержку Украины, он также пытается давить на Евросоюз в вопросе энергоснабжения, заостряя этот вопрос до зимы. Об этом заявил американский генерал Джек Кин, сообщает Fox News.

Вопросом энергоресурсов российский президент пытается сломать волю руководства ЕС.

"По этой же причине он размахивает ядерной дубинкой, чтобы уменьшить поддержку украинцам в виде поставок оружия, боеприпасов, а также экономической поддержки и контроля за соблюдением санкций", – отмечает Кин.

Путин рассчитывает, что когда-то европейцы таки прогнутся.

Ядерный шантаж Путина

Ранее российский диктатор Владимир Путин вновь разразился угрозами о возможном применении ядерного оружия. Он пытается всех убедить в том, что против РФ якобы воюет "коллективный Запад", и цинично заявляет, что якобы Запад "устроил ядерный шантаж" России. Он добавил, что для защиты РФ будут "использовать все имеющиеся у себя средства".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие. Он не верит, что международное сообщество позволит хозяину Кремля применить ядерное оружие, но не исключил рисков.

Бывший агент ЦРУ Роберт Бер отмечает, что российский диктатор Путин уже загнан в тупик. Однако он не уступит и не согласится на деэскалацию. Поэтому вся эта ситуация увеличивает риск применения Путиным ядерного оружия.

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