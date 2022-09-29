"Это было роковое решение" Путина свергнут с поста из-за мобилизации – Жданов

Путина "сметут" с поста из-за мобилизации – Жданов/ Reuters, Главред

Мобилизация, которую российский диктатор Владимир Путин запустил в России, грозит ему потерей власти. В стране-агрессоре нарастают протесты и социальное неприятие решений власти.

Еще одним толчком к краху путинского режима станет то, что российская верхушка власти совершенно не понимает тех настроений, которые распространяются среди россиян. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Песков через пару дней после объявления мобилизации сказал, что не понимает, почему такая истерическая реакция на нее. Так пусть отправит своего сына в российскую армию – и он узнает, почему народ так отреагировал", – отмечает эксперт.

Он подчеркнул, что россияне "были готовы ездить отдыхать в Крым и Анталью, но никто не готов ехать в Херсон и Донецк, чтобы умирать там в холоде в окопах на украинской земле". Однако в Кремле таких настроений не понимают.

На фоне тех процессов, которые запустила в РФ мобилизация, рейтинг Путина стремительно падает. С каждым днем ситуация с отношением к российскому диктатору и российской власти в целом еще больше обостряется. Поэтому протесты в стране будут только нарастать.

Элита РФ может сбросить Путина с поста президента

Возможен вариант, что во время следующих волн мобилизации в РФ Путину придется вводить Росгвардию и начинать принудительную мобилизацию. Ведь тех, кто согласится пойти на войну, будет становиться всё меньше и меньше.

"А российская элита на всё это смотрит и делает выводы о легитимности власти в РФ. Легитимность власти определяется уровнем доверия населения к ней: если это доверие падает, элита понимает, что Путин становится нелегитимным руководителем страны", – отмечает эксперт.

Да и самой элите сейчас не сладко – Запад замораживает их счета, вводит ограничения и запреты на поездки, а многие даже были вынуждены забрать из-за рубежа своих детей, которые там были на учебе.

"На фоне всего этого Путин нагнетает обстановку, которая и так не сулит ничего хорошего. Она обещает лишь одно – стопроцентную изоляцию России, превращение ее в страну-изгоя, мирового изгоя. Поэтому российские элиты постараются решить этот вопрос. Как решить? С Западом договариваться уже бесполезно. Поэтому остается только один путь – решать вопросы вождя", – подытожил Жданов.

Россияне пытаются избежать мобилизации

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Еще один россиянин так хотел избежать мобилизации, что решился на рискованный поступок – переплыл на SUP-доске устье реки Нарва и добрался до территории Эстонии. Но там беглецу были не рады – его ловили с собачьим патрулем и большим количеством правоохранителей, и потом вернули в РФ.

Между тем в СМИ назвали количество россиян, которые попали за границу из-за мобилизации. Количество беглецов уже составляет более 190 тысяч. При этом границу россиянам приходилось пересекать по-разному. Кто-то покидал страну на автомобиле, кто-то пересекал границу на велосипеде, самокате или пешком.

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