Путин пошел ва-банк, но мобилизация его похоронит – Олег Жданов

Российские мобилизованные будут способны выполнить только одну задачу – стать пушечным мясом, считает Жданов / Коллаж Главред, Reuters, Telegram Юрия Мысягина, depositphotoes.ua

Первые дни после объявленной Путиным мобилизации проходят в России "с огоньком": в российских городах горят военкоматы, в Иркутской области мобилизованные стреляют военкомов, а в Дагестане, который потерял в войне России против Украины больше всего людей, не утихают протесты.

Россияне, которые так поддерживали путинскую кровавую авантюру в Украине, наблюдая за ней по телевизору, и которые так злорадствовали, видя гибель украинцев и уничтожение украинских городов, почему-то оказались не в восторге, когда их призвали в ряды "второй могучей армии мира", которая уже семь месяцев "берет Киев за три дня". Пытаясь сбежать от почетной миссии – стать "пушечным мясом" и погибнуть в Украине, российские мужчины намеренно ломают себе ноги, лишь бы избежать мобилизации, или устраивают колоссальные пробки на пунктах пропуска через государственные границы, пытаясь покинуть любимую родину и не идти на войну. Вот только беда – страны, соседствующие с Россией, одна за другой закрывают границы для граждан РФ прямо перед их носом.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал в интервью Главреду, какими будут последствия мобилизации для России и путинского режима, а также как она повлияет на ход войны в Украине и изменит вероятные сроки ее завершения.

Поделитесь, пожалуйста, вашими выводами и впечатлениями о первых днях мобилизации в России? Какие проблемы уже на начальном этапе стали очевидны?

Хотели как лучше, а получилось как всегда – слава бардаку, который творят в Российской Федерации! С военной точки зрения, идея с объявлением мобилизации была абсолютно правильной. Генштаб Вооруженных сил РФ ставил задачу провести частичную мобилизацию с качественным отбором мобилизуемых. Однако российские военкомы превратили всё это в огульную мобилизацию, дабы побыстрее отделаться от поставленной задачи. В итоге, они выполнили задачу не качественно, а количественно.

Иными словами, военкомам спустили план по мобилизации – 100 тысяч человек, а они загребли всех, кого смогли, не разбираясь ни с состоянием здоровья, ни с возрастом – и всё, получите, распишитесь, они свою задачу выполнили. Именно это сыграло ключевую роль и отразилось на качестве мобилизации в России.

В итоге, Генштаб ВС РФ не получил того качества мобилизации, на которое рассчитывал. Для Украины это, безусловно, очень хорошо. В принципе, всё происходящее – и мобилизация, и то, что началось после неё – было ожидаемо.

Мобилизация послужит триггером для российского общества – теперь оно начало задавать вопросы. Ведь фактически мобилизация стала признанием поражения российской армии в Украине. Вспомните, как накануне 8 марта Путин, выступая по всем федеральным каналам, заверял, что никакой мобилизации резервистов не будет, поскольку Россия проводит "специальную военную операцию", потому можно расходиться по домам и жить спокойно. Но не прошло и полгода, как Путин объявил частичную мобилизацию, а военкомы на местах превратили её в огульную.

Теперь всё это вызовет внутренний протест в России. И в следующую волну мобилизации нужно будет собирать Росгвардию, ведь количество желающих пойти по повестке в военкомат будет уменьшаться с каждым днём, причём в геометрической прогрессии.

В Дагестане начались протесты против мобилизации и войны в Украине, в Иркутской области мобилизованный застрелил военкома, в нескольких городах РФ были поджоги военкоматов, драки мобилизованных с полицией… На ваш взгляд, это всё разовые акции или это только начало, и дальше эта мобилизация может взорвать РФ изнутри? То есть насколько серьёзные последствия для России и российской власти может иметь это решение?

Решение Путина о проведении мобилизации было фатальным. Это признают и российские политологи, и даже часть российских военных. Путин оказался в ситуации цугцванга, когда каждый его следующий ход – заведомо неправильный.

Путин требовал от армии побед на фронте. На это одна часть генералитета ответила, что, если нужны победы, нужно объявлять мобилизацию – им это необходимо для восполнения потерь. Ведь российская армия кончилась, всё, больше черпать там некого и неоткуда. А скрытая мобилизация не позволяет даже компенсировать потери, не говоря уж о большем.

А вот другая часть генералитета говорила Путину: "Не вздумайте, Владимир Владимирович! Если вы объявите мобилизацию, будет социальный взрыв".

Но Путин решил идти ва-банк, поэтому объявил мобилизацию. Каждый раз, делая очередной рискованный неверный шаг, Путин надеется, что Запад вот-вот испугается, упадёт в ноги, попросит не нагнетать обстановку и предложит договариваться. Однако, чем сильнее Путин давит, тем жёстче действует Запад. Мобилизация? Хорошо, пускай, но тогда западные страны дадут больше оружия Украине.

Вы говорите, что для российской власти и Путина это было фатальное решение. Какие именно последствия могут быть: будут нарастать протесты в России, Путин может потерять власть или что-то другое – что именно может произойти в результате?

Да, мобилизация и процессы, которые она запустила, грозят Путину потерей власти. Ведь теперь в России нарастают протесты и социальное неприятие решений власти.

Песков через пару дней после объявления мобилизации сказал, что не понимает, почему такая истерическая реакция на неё. Так пусть отправит своего сына в российскую армию – и он узнает, почему народ так отреагировал. Все россияне были готовы ездить отдыхать в Крым и Анталию, но никто не готов ехать в Херсон и Донецк, чтобы умирать там в холоде в окопах на украинской земле. В Кремле этого не понимают, и оторванность российской власти от народа – главная проблема верхушки Российской Федерации.

К тому же, сейчас идёт процесс падения доверия к российской власти, падения рейтинга самого Путина – ситуация усугубляется с каждым днём. Протесты будут нарастать, потому что это только первая волна мобилизации, первый призыв – Россия же настроилась призвать миллион человек… Но там будет непросто набрать в армию даже 300 тысяч человек. Это будет значить, что военкомам нужно будет ещё не один раз выполнить такой же план, как сейчас, с таким же количеством, как они сейчас призвали. С каждой волной мобилизации будет всё меньше и меньше желающих отправляться воевать в Украину, всё меньше тех, кто придёт по повестке. Значит, нужно будет проводить облавы, вводить Росгвардию и начинать принудительную мобилизацию.

А российская элита на всё это смотрит и делает выводы о легитимности власти в РФ. Легитимность власти определяется уровнем доверия населения к ней: если это доверие падает, элита понимает, что Путин становится нелегитимным руководителем страны.

При этом уже сегодня внутренние границы России закрыты, т.е. нельзя перемещаться из области в область без разрешения военкома. Запад вводит новые ограничения, а потому завтра закроются и внешние границы. И что тогда делать российской элите? Её счета арестованы, на Запад уже не уехать, практически все представители российской элиты были вынуждены забрать детей из западных стран домой, в Россию, потому что за границей местные власти предъявляли претензии, то есть детей, по сути, заставили забрать.

На фоне всего этого Путин нагнетает обстановку, которая и так не сулит ничего хорошего. Она сулит лишь одно – стопроцентную изоляцию России, превращение её у страну-изгоя, мирового изгоя.

Потому российские элиты постараются решить этот вопрос. Как решить? С Западом договариваться уже бесполезно. Потому остаётся только один путь – решать вопрос вождя.

Другой момент, который касается последствий решения о мобилизации, связан с протестами, в частности, в Дагестане. Если сначала люди выходили на протест под лозунгами против мобилизации и войны в Украине, точнее "Война в Украине – не наша война", то теперь уже открыто звучат призывы решать вопрос с Путиным. Могут ли подобные события стать стартом процессов, которые впоследствии выльются в парад суверенитетов в РФ, а Дагестан станет "первой ласточкой"? Или это слишком преждевременные выводы и прогнозы?

Нет, отнюдь не преждевременные. В Дагестане кто-то очень хорошо руководит протестом, даже если судить чисто по организационным вопросам. Во-первых, там на первый план поставили женщин, и, если полиция начнёт бить женщин, дагестанцы просто перережут и всю эту полицию, и Росгвардию. Потому бороться с этим протестом очень проблематично. Во-вторых, через интернет выдвигаются требования и ультиматумы властям, ставятся задачи перед протестующими и говорят им, чем нужно запасаться (в частности, рекомендуют запасаться шинами, чтобы жечь федеральную трассу, перекрывать её, останавливать железную дорогу и т.д.).

Кремль делает ошибку за ошибкой, пошёл снежный ком. Ведь рядом Чечня, у которой с Дагестаном огромные проблемы, потому что Кадыров отхватил нефтеносные районы Дагестана, переделил территории с помощью своего друга Путина. Потому, естественно, у Дагестана серьёзные претензии к Чечне. А тут ещё Кадыров выходит и объявляет: "А Чечню не будет касаться мобилизация – мы уже свой долг заплатили на 240%". Хотя именно в Дагестане самое большое число погибших на войне в Украине. Так кто тогда сколько заплатил?

Я всегда говорил, что Рамзан Кадыров станет главным разрушителем Кремля. И рушить он его будет как раз такими заявлениями.

Во-первых, сейчас вбивается кол между субъектами федерации (почему чеченцев не призывают, а дагестанцев продолжают призывать?).

Во-вторых, посмотрите, с кем разговаривает Россия в Дагестане, кого вызвала в Москву для решения вопроса – главу Дагестана, но не лидера общественного мнения, не имама. То есть в Москву вызвали человека, который находится во главе командно-административной системы самого Дагестана, и в соцсетях дагестанцы сразу же написали: "Наш гауляйтер – предатель".

Так что Дагестан – это "первая ласточка", и дальше будет больше.

А почему Лукашенко и Кадыров, казалось бы, самые верные друзья Путина, сказали, что у них мобилизации не будет. Каково значение этого отказа для Путина, для Кремля? Российская власть возлагала надежды на то, что Беларусь и Чечня поддержат мобилизацию?

Конечно. Кадыров всегда себя позиционировал "самым верным солдатом Путина". Однако у Кадырова большие проблемы внутри самой Чечни, где народ уже понимает, что можно будет поквитаться с ним. Чеченцы не забыли, как он убивал своих, чтобы покорить Чечню и лично Путина, и постараются ему отомстить. Ведь у тамошних народов кровь за кровь.

Кадыров пытался перебраться в Кремль из Чечни, но туда его не взяли, потому ему придётся обороняться в Грозном. А Кадыров же так рвался научить всех, в том числе Путина, как надо воевать с Украиной, как победить её, как взять Киев за три дня…

Что касается Лукашенко, то он всегда увиливал и 20 лет манипулирует Путиным, как только может. Для него не составляет проблему в очередной раз обвести Путина вокруг пальца, оставив его в дураках. Лукашенко прекрасно понимает, что Титаник, то есть Россия, идёт ко дну, трюмы наполняются водой, причём очень быстро. А батька не собирается тонуть вместе с Титаником. А потому, как говорят разные источники, Лукашенко усиленно ищет контакты на Западе с гарантиями собственной безопасности.

Почему россияне, несмотря на поддержку войны в Украине, одобрение политики Путина, а часто и злорадство по поводу смертей и разрушений у нас, так ринулись из страны, дабы избежать мобилизации? Где же их рвение показать украинцам "кузькину мать"? Что пошло не так?

Так сработала пропаганда. Российская пропаганда создала легенду, миф о непобедимой российской армии. Россияне привыкли, что все победы своей армии – что в Грузии, что в Сирии – они наблюдали по телевизору или в Москве на параде ВС РФ.

Объявив мобилизацию, Путин признал проигрыш российских войск в Украине. Российская армия разбита. Поэтому срочно пришлось поднимать россиян с дивана, заставлять их брать вещмешок и топать в военкомат. А они к этому не готовы и не собираются воевать. Они готовы "воевать" только по телевизору.

К слову, почему решение о мобилизации появилось в тот же день, когда Россия отдала Украине пленных, в том числе азовцев, что вызвало бешенство в самой РФ, да ещё и на фоне немаловажного рубежа – потери РФ в войне в Украине превысили 50 тысяч убитыми?

С одной стороны, Россией уже правит пропаганда, а не Путин (его самого уже можно назвать жертвой пропаганды).

С другой стороны, Путин никогда не считался с общественным мнением, пока это мнение было в рамках контролируемой ситуации. Но теперь ему придется с этим мнением считаться. Ведь в Кремле уже начинают побаиваться вспыхнувших протестов.

Путин сыграл в игру "кнут и пряник". "Кнутом", то есть мобилизацией, он намеревался напугать Украину и Запад: это должно было показать нам, что он готов к длительной войне, к войне на истощение, что у него бесконечный ресурс, и, если мы не согласимся идти на уступки, он будет воевать с нами до победного конца.

"Пряником" стал обмен: Путин тут же, объявляя мобилизацию, отдал Украине азовцев, что было своего рода приглашением к переговорному процессу – мол, смотрите, я же не совсем конченный идиот, я готов с вами разговаривать.

При этом Путин полностью проигнорировал российское общество, так как был уверен, что россияне останутся безмолвными овцами. Ведь что позволено Юпитеру, не позволено быку… Но российский народ спросил: "А где наша армия? Почему вы гоните нас на войну, но при этом отдаете самых злостных "нацистских преступников" Украине?".

Это уже череда фатальных ошибок, которые совершает Путин. Дальше будет больше.

Сможет ли Россия создать эффективные боевые подразделения за счёт мобилизации? На выполнение каких задач будет способно такое пополнение личного состава? Чего от таких вояк можно ждать?

От таких вояк можно ждать одного – что они станут "пушечным мясом", а в конечном итоге начнут разбегаться. Первый шок у мобилизованных россиян случится, как только они протрезвеют после проводов в армию, которые в России всегда сопровождались колоссальной пьянкой. Так вот, когда они протрезвеют, когда у них закончатся деньги (либо эти деньги отберут командиры, чтобы они не покупали спиртное), случится первый шок. Их поставят в строй, переоденут, всучат в руки автомат и заставят воевать…

Из таких людей нельзя создать эффективные подразделения. Можно лишь собрать небольшие качественные подразделения, но для этого понадобится длительная подготовка – как минимум, три-четыре месяца, а, может быть, и больше. Однако уже известно, что некоторым мобилизованным объявили, что уже завтра-послезавтра их отправляют на фронт, по сути, без подготовки, потому что там у российской армии катастрофические потери, которые некем восполнять.

Какие дыры на фронте, на ваш взгляд, Россия планирует закрывать этими необстрелянными и низко мотивированными солдатами? Где именно, на каких направлениях ей нужно забрасывать ВСУ "пушечным мясом"?

На всех направлениях. Там просто катастрофа – россияне проседают на всех направлениях. Единственное направление, где они более-менее держатся, да и то из-за того, что мы там не активничаем – запорожское. На всех остальных направлениях у них огромные проблемы: донецкое – держится за счёт ЧВКшников, харьковское и херсонское – проседают, и ВС РФ отступают, у них там просто начнётся катастрофа, если уже сейчас туда не начнут набрасывать людей.

Впрочем, и мобилизация позиции россиян не спасёт – это лишь увеличит количество потерь РФ. Украине же всё это может сыграть на руку, потому что усугубит состояние российской армии на всех направлениях.

Изменит ли мобилизация в России ход войны? Как это может отразиться на событиях на фронте?

На событиях на фронте это отразится в среднесрочной перспективе. Ход войны мобилизация изменит – в плане её прекращения, потому что, чем дальше, тем протестов в РФ будет больше. А чем жёстче в России будет принудительная мобилизация (а она там начнётся уже сейчас, с окончанием первой волны, когда иссякнут идейные и желающие воевать), тем большими будут масштабы протестов.

Фактически объявление мобилизации в России полностью похоронит путинский режим.

А как мобилизация может отразиться на продолжительности войны, значит ли это, что война затянется?

Мобилизация действительно может повлиять на продолжительность войны, но всё будет зависеть от скорости распространения протестов. Чем быстрее они будут распространяться, тем быстрее закончится война.

Путин рассчитывал, что мобилизация ускорит войну, но в его пользу. Однако произойдёт все с точностью до наоборот – мобилизация в РФ приблизит окончание войны в нашу пользу. Так что Путин получит результат, прямо противоположный тому, на который рассчитывал.