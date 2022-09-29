Резников назвал условие дополнительной мобилизации и рассказал о подготовке резерва

Алексей Резников прокомментировал вероятность дополнительной мобилизации / УНИАН/Facebook/reznikovoleksii

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал вероятные ответные действияя украинской стороны после начала в РФ тотальной мобилизации.

Планированием операций и их проведением на местах занимаются командующие по направлениям, а видение глобального развития событий определяет главком Валерий Залужный и весь Генштаб, подчеркнул он в интервью Интерфакс-Украина.

"Там сидят серьезные мужики, которые просчитывают на несколько ходов вперед, как мы будем реагировать на ту или иную ситуацию на фронте. В том числе, мы получаем данные разведки. Есть определенные шаги, в том числе, связанные с формированием резервов , их подготовкой", - пояснил министр обороны.

"Решение о дополнительной мобилизации будет принимать Генштаб", - сказал он, напомнив о подготовке в Великобритании 30000 резервистов – "мотивированных людей, а не загнанных как стадо баранов".

По словам Резникова, "они (россияне, - ред.) потеряли от 50 тысяч убитыми и не менее 100 тысяч ранеными. Причем, это были подготовленные вояки. Абсолютного логичная реакция военно-политического руководства Кремля – начать восполнять эти потери".

Он предположил, что россияне после проведения "псевдореферендума" могут попытаться запугать Запад тем, что он не должен, якобы, давать возможность Украине стрелять западным оружием по юридически определенным территориям РФ.

"Поскольку там сидят юристы питерской правовой школы, они будут стараться легитимизировать свой беспредел. "Но, извините, это временно оккупированные наши территории. Это территории Украины, признанные всеми, поэтому и HIMARS, и 155-й калибр. будут продолжать деоккупировать наши земли", - добавил Резников.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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