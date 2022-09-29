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"Не доедут до фронта": у ВСУ есть возможности уничтожать мобилизованных россиян "на подходе" – эксперт

29 сентября 2022, 02:10

Уже не Вторая мировая война, и количество личного состава не дает большого преимущества в войне. Путину не удастся забросать ВСУ пушечным мясом.

Мобилизация в РФ, российские военные, Дмитрий Снегирев
У ВСУ есть возможности уничтожать мобилизованных россиян "на подходе" – эксперт / Telegram, Главред

У российского диктатора Владимира Путина не получится забрасывать ВСУ пушечным мясом, бросая в бой мобилизованных. В наше время победа в войне будет решаться не за счет численности войск, а за счет их технического обеспечения.

Поэтому 300 тысяч российских вояк, которых пытается мобилизовать на войну против Украины Путин, рискуют вернуться домой в виде автомобилей "Лада" – то есть компенсациями семьям за их гибель. Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, пишет ТСН.

"Русские могут применять тактику Жукова в годы Второй мировой – забрасывать пушечным мясом наши передовые позиции. Но от Второй мировой отличие состоит в том, что средства поражения изменились. Высокотехнологичное оружие на вооружении ВСУ вдвое превышает российские и советские образцы", – отмечает эксперт.

Он напомнил, что РСЗО HIMARS и САУ PzH-2000, которые Украине предоставил Запад для защиты от России, стреляют на расстояние 85 километров. В то же время российские, а также советские аналоги могут поражать цели лишь на расстоянии 45 километров.

ВСУ могут уничтожать оккупантов далеко в тылу

Эксперт обратил внимание, что украинские военные могут уничтожать "пополнение" российской армии даже до того, как оно доберется до фронта. Технические возможности позволяют бить по захватчикам в их тылу.

"Заехали они, условно, в Луганскую, Донецкую области – их надо где-то расквартировать. Не бросать же сразу всю эту массу на линию фронта. Места расквартирования становятся известны украинской разведке мгновенно. В Луганской области только за последние сутки накрыли четыре места базирования", – пояснил Снегирев.

То есть фактически места расположения оккупантов находятся на расстоянии огневого поражения ВСУ. Поэтому среди захватчиков следует ждать много 200-х и 300-х, отмечает эксперт.

Россияне пытаются избежать мобилизации

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Еще один россиянин так хотел избежать мобилизации, что решился на рискованный поступок – переплыл на SUP-доске устье реки Нарва и добрался до территории Эстонии. Но там беглецу были не рады – его ловили с собачьим патрулем и большим количеством правоохранителей, и потом вернули в РФ.

Между тем в СМИ назвали количество россиян, которые попали за границу из-за мобилизации. Количество беглецов уже составляет более 190 тысяч. При этом границу россиянам приходилось пересекать по-разному. Кто-то покидал страну на автомобиле, кто-то пересекал границу на велосипеде, самокате или пешком.

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мобилизация война в Украине Дмитрий Снегирев вторжение России
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